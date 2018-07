In der Sprottaer Bucht startet die Erschließung

Eilenburg Neuer Wohnstandort - In der Sprottaer Bucht startet die Erschließung Lange hat es gedauert: Am Dienstag fällt der Startschuss für das Wohngebiet Sprottaer Bucht. Die Gemeinde Doberschütz rechnet mit einer großen Nachfrage für das Bauland.

Am Ortsausgang von Sprotta in Richtung Eilenburg entsteht ein kleiner Eigenheimstandort in unmittelbarer Nähe zur Eilenburger Kiesgrube. Quelle: Ilka Fischer