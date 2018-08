Jesewitz

Das Konzept der Jesewitzer Grundschule ist auf die Integration Behinderter ausgerichtet. Die Bildungseinrichtung gehört zu jenen 15 Grundschulen in Sachsen, die ab dem kommenden Schuljahr an einem Pilotprojekt des Kultusministeriums zur Inklusion teilnehmen. Im gerade begonnenen Schuljahr läuft die Vorbereitungsphase darauf. Doch Inklusion ist in Jesewitz nicht neu. „Bereits 2008 nahm die damalige Schulleiterin das erste Kind mit Down-Syndrom in einer ersten Klasse auf“, erklärt Schulleiterin Kerstin Bröse, die damals schon in Jesewitz Lehrerin war. Schon nach kurzer Zeit habe festgestanden, dass davon nicht nur das behinderte Kind profitierte, sondern alle anderen ebenso. „Das hat man an ihrem sozialen Verhalten deutlich gesehen“, so Bröse. Die Schüler entwickelten zum Beispiel ganz andere soziale Kompetenzen, nahmen Rücksicht oder halfen. Für die Pädagogen sei es jedoch mit einem Mehraufwand verbunden, denn die Integrationskinder würden ja meist nach einem speziellen Lehrplan, auch mit Lernförderung unterrichtet. Hin und wieder habe es dann in den Folgejahren Inklusions-Kinder in den Klassen gegeben. „Nun haben wir in jeder der beiden ersten Klassen wieder ein Kind dabei“, so Kerstin Bröse. Die beiden Klassenlehrer haben sich darauf eingestellt und in einem der Klassenzimmer gibt es sogar eine Bank, auf der sich alle versammeln und gemeinsam singen, sich austauschen und natürlich auch lernen können. Auch wenn in diesem Schuljahr noch die Vorbereitungsphase läuft, in Jesewitz schreitet man erfolgreich auf dem Weg, um ab 2019 in Sachen Inklusion voll durchzustarten.

Von Bärbel Schumann