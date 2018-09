Eilenburg

Unter dem Motto „Wir sind Hoffnung. Wir sind Zuflucht. Wir sind Vielfalt.“ findet in der kommenden Woche die „Interkulturelle Woche“ statt. Die bundesweite Aktion ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. „Ziel ist es, Begegnungen zwischen unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und Impulse zu setzen, um Vorurteile abzubauen. Dies wird erreicht durch Informationsveranstaltungen, das Schaffen von Begegnungsorten sowie Theater- der Filmvorführungen“, erklärt Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhaus Arche in Eilenburg. Auch in der Muldestadt und in Bad Düben finden Veranstaltungen statt.

Fahrradtour in Bad Düben am Sonnabend

Bereits morgen startet in Bad Düben eine interkulturelle Fahrradtour über eine Strecke von 10 bis 15 Kilometern. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Begegnungsstätte am Postweg. Weiter geht es am Dienstag um 10 Uhr im Mehrgenerationenhaus mit dem Puppentheaterspiel „Der Vogel Anderswo“. Das Stück ist ein Gastspiel des Theaters der Jungen Welt Leipzig und erzählt die Geschichte des kleinen Vogels Nunu, der in Syriens Hauptstadt Damaskus lebt. Geeignet ist es für Kinder ab 4 Jahre. Erzählt und gespielt wird es vom syrischen Schau- und Puppenspieler Soubhi Shami in deutscher und arabischer Sprache.

Theater der Jungen Welt in Eilenburg

Am Mittwoch treffen sich die interkulturellen Handarbeitszirkel aus Taucha und Eilenburg im Diakonat in Taucha auf der Winkelmannstraße 3. Das Treffen ist offen für Interessierte. Los geht es 10 Uhr. Ab 11.30 gibt es ein Mittagessen, ehe 13 Uhr die Besichtigung und Besteigung des Aussichtsturms im Stadtpark sowie ein Stadtrundgang geplant sind. Um 18.30 Uhr gibt es in der Arche einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Rückführung in der Asylpolitik“ von Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Am Donnerstag wird ab 19 Uhr in der Baderscheune der Film „Untitled“ des verstorbenen Dokumentarfilmers Willy Glawogger gezeigt. Den Schlusspunkt setzt das Café international speziale, welches ab Freitag 17 Uhr ebenfalls im Mehrgenerationenhaus stattfindet. Angeboten werden Speisen und Gerichte von verschiedenen Kontinenten. Weitere kulinarische Beiträge seien „herzlich willkommen“, so die Veranstalter.

Seit 1975 wird die IKW Ende September von Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Integrationsbeauftragten und -beiräten, Migrantenorganisationen sowie Initiativgruppen unterstützt. In mehr als 550 Kommunen gibt es rund 5000 Veranstaltungen.

Von Edgar Lopez