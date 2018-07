Eilenburg

Riesenseifenblasen, coole Musik, Hopseburg, jede Menge leckeres Essen, Fahrradcodierung durch die Polizei und viele Begegnungen gab es beim 2. Interkulturellen Sommerfest in Eilenburg-Ost. Schauplatz war das Gelände des Kinder- und Jugendtreffs JuST in der Puschkinstraße.

Fortsetzung des Integrationsfestes

„Leider gibt es immer noch zu wenige solcher Aktivitäten, wo sich sich Menschen verschiedener Nationalitäten bei gemeinsamen Aktionen näher kommen und gemeinsam etwas erleben. Wir haben im vergangenen Jahr mit einem Integrationsfest begonnen und haben jetzt mit dem Interkulturellen Sommerfest eine ideale Fortsetzung gefunden“, sagte Flüchtlingssozialarbeiter Andreas Irmscher. „Alle Interessierten aus der Region sind willkommen. Bei Spiel- und Bastelangeboten, bei Musik aus verschiedenen Ländern und vielen anderen Dingen kann sich besser kennenlernen und auch voneinander lernen“, fügte er hinzu. Viele Partner haben sich zusammengeschlossen und das Fest auf die Beine gestellt. So die ehrenamtlichen Flüchtlingspaten, das Mehrgenerationenhaus Arche sowie die beiden Jugendklubs des Deutschen Roten Kreuz JUST und Falle EB.

Paten kümmern sich um Geflüchtete

Für Shukria, ihren Mann Yassin und ihre vier Kinder Chalida, Naheed, Bilal und Hasti ist das Sommerfest schon das zweite, was sie in der Muldestadt erleben dürfen. Die afghanische Familie kam vor drei Jahren in die Stadt und hat sich gut integriert. Yvonne und Torsten Pötzsch sind die Flüchtlingspaten der sechsköpfigen Familie. „Aktuell leben etwa 250 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien und Afghanistan, in Eilenburg. Der größte Teil hat mittlerweile Paten gefunden. Die helfen bei allen Fragen des Alltages wie Mietverträgen, Umzug und allen anderen. Shukria und ihre Familie sind uns seitdem eng ans Herz gewachsen und schon ein Teil unserer Familie geworden“, erzählte Yvonne Pötzsch. Und so wurde bis in den Abend gefeiert, sich ausgetauscht und herumgetobt. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung des Sommerfestes geben.

Von Steffen Brost