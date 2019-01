Gallen

Sandra Gunkel traute ihren Augen nicht, als sie vor wenigen Tagen zu ihrer Familie unterwegs war und die Straße zwischen Gallen und Kospa befuhr. Am Wegesrand entdeckte die Jesewitzer Gemeindesekretärin Schlachtabfälle. Darunter waren der Kopf eines Schafes, Innereien und Haut – alles sehr unappetitlich, alles auf einen Haufen gekippt, dazu noch Kartons mit Gemüseabfällen. „Wir haben uns noch vorher unterhalten, ob denn da wieder was liegen wird“, sagt Sandra Gunkel. Denn zwischen den beiden Dörfern landeten nicht zum ersten Mal solche Abfälle. Bereits im vorigen Jahr haben Unbekannte diverse Tierkörper dort entsorgt – mutmaßlich, weil es sich um einen abgelegenen Ort handelt. Nur wenige Autos kommen am Tag vorbei, man ist ungestört.

Abfälle können Krankheiten übertragen

Inzwischen ist das Veterinäramt des Landkreises in den Fall eingeschaltet. Denn die Abfälle müssen fachgerecht in der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Priesteritz bei Meißen entsorgt werden. Man kann sie nicht einfach einsammeln und in den Restmüll oder die Biotonne werfen. Oder gar vergraben. Das alles ist verboten. „Ich kann das Einsammeln auch niemandem unserer Mitarbeiter zumuten“, sagt Ralf Tauchnitz, Bürgermeister der Gemeinde Jesewitz. Dazu bräuchte man spezielle Kleidung und Handschuhe, denn von den Abfällen gehe durchaus auch ein Gesundheitsrisiko aus. Wenn man sie in der Natur entsorgt, können Krankheiten übertragen werden. „Wer weiß, wie lange das dort schon herumliegt. Damit sollte man lieber nicht in Berührung kommen“, ergänzt Sandra Gunkel.

Immer wieder Fälle in Nordsachsen

Das Veterinäramt wird den Fund jetzt wohl noch etwas genauer prüfen. Denn es geht auch darum, ob die Tiere ohne vorherige Betäubung und somit tierschutzwidrig getötet wurden. Fakt ist: Derjenige, der die Abfälle zwischen Gallen und Kospa achtlos wegwarf, wollte sich vor allem die Kosten für die Entsorgung sparen. Das kommt immer wieder vor im Landkreis Nordsachsen: Erst kurz vor Weihnachten entdeckte Harry Liebmann, Ortsvorsteher in Audenhain bei Mockrehna, sechs Kaninchenfelle mit Innereien auf einem Wirtschaftsweg. Im Mai 2016 tauchten zwischen Hohenroda und Brinnis drei Schafskadaver auf. Pro Jahr gebe es mehrere solcher Funde, teilte dazumal das Landratsamt mit.

Bürgermeister verärgert über Müll

Für den Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz ist das aber nicht das größte Problem: Er ärgert sich vor allem, dass die Leute ihren Müll in der Natur entsorgen. Ob Säcke voller Laub, Couchgarnituren oder sogar Sondermüll wie Asbest – alles Mögliche landet in Feld, Flur oder im Wald. Dann muss oftmals der örtliche Bauhof ran und die Arbeiten auf Kosten des Steuerzahlers erledigen, obwohl der ganz andere Aufgaben zu bewältigen hat.

Von Nico Fliegner