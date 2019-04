Jesewitz

Für den Grundschulanbau in Jesewitz erfolgt am 18. April der erste Spatenstich. An diesem Tag bekommt die Gemeinde auch offiziell den Fördermittelbescheid übergeben. Dazu werde Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) erwartet, zugleich Kandidat für die Landtagswahlen im September im Wahlkreis 35, zu dem auch Jesewitz gehört, informierte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV).

Diese Firmen errichten den Anbau

Der Gemeinderat hat indes auf seiner jüngsten Sitzung die Aufträge für den Anbau vergeben. Baumeisterarbeiten übernimmt die Firma Jespo aus Battaune, die mit 350 152,64 Euro das wirtschaftlichste Angebote abgegeben hat. Dacharbeiten führt das Unternehmen Dachdecker Hoffmann GmbH aus Thallwitz für 46 863,06 Euro aus. Der Innenausbau geht wiederum an Jespo Bau für 91 286,69 Euro, die Fenster baut Fenster-Ideen Günther aus Wurzen ein (75 852,98 Euro), Heizung/Sanitär übernimmt das Unternehmen Loose aus Audenhain (40 448,04 Euro) und die Elektrotechnik das heimische Unternehmen Felgner aus Ochelmitz (46 393,80 Euro).

Zeitplan steht

Insgesamt kostet der Schulanbau rund 800 000 Euro und wird zu 80 Prozent gefördert. Der Anbau wird notwendig, weil die Grundschule mehr Platz benötigt. Baustart ist in der Osterferienwoche. Ende des Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Außerdem wird der Eingangsbereich verändert. Mit Beginn des Schulhalbjahres im Februar 2020 soll in dem Anbau, in dem Werkraum, Klassenzimmer und eine Aula Platz finden, unterrichtet werden.

Von nf