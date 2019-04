Ochelmitz/Liemehna

In Jesewitz gibt es in diesem Jahr ein besonders schönes Frühlingserwachen. Denn im Herbst hat die Gemeinde zwischen Wölpern und Kospa weitere fünf Schwarzpappeln, zwischen Gallen und Wölpern sowie zwischen Gotha und Groitzsch je rund 25 Obstbäume pflanzen lassen. „Es gab lange Zeit Diskussionen, ob man am Straßenrand einfach pflanzen darf oder nicht“, so der Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Doch das hätte nun auch mit Hilfe des Landschaftspflegeverbandes Nordwestsachsen geklärt werden können.

Besondere Freude über 46 Obstbäume

Besonders freut sich der Bürgermeister in diesem Zusammenhang über weitere 46 Äpfel- und Birnenbäume, die seit November und teilweise sogar erst seit wenigen Wochen zwischen Liemehna und Ochelmitz in den Himmel wachsen.

Denn die Kosten in Höhe von 6500 Euro konnte die Gemeinde nur zu einem Drittel aufbringen. Hier ist aber nicht nur die Baumschule Thomas Müller aus Grebehna der Gemeinde entgegenkommen. Es gab zudem auch Spenden von Magnus Knuth und Heike Münch aus Ochelmitz. „Finanzielle Unterstützung haben wir aber insbesondere von zwei Landwirten erfahren“, hebt Ralf Tauchnitz hervor.

Wir wollen es auch schön haben

Einer davon ist Torsten Klinge, dessen Familie seit Generationen Landwirtschaft am Standort Liemehna betreibt. Für den 48-jährigen Chef des Landwirtschaftsbetriebes Gutshof Klinge Agrar GmbH, der das heute vier Mitstreiter zählende Unternehmen bereits vor 18 Jahren auf Biolandwirtschaft umgestellt hat, war das keine Frage: „Die Straßenbäume gehören einfach in den ländlichen Raum.“ Der gebürtige Liemehnaer kann sich noch gut an die früher hier wachsenden Pflaumenbäume erinnern. Er, der sich selbst als begeisterter Landwirt bezeichnet, weiß aber auch: „Da sollten jetzt also nicht wieder Pflaumenbäume hin.“ Er habe das Ganze schon lange und immer wieder angesprochen, aber es hätte da immer wieder Probleme, so zum Beispiel mit dem Eigentum, gegeben.

„Als es nun auf einmal ging, da war ich sofort dabei.“ Das gilt auch für seinen Berufskollegen Thomas Künne. Der 65-Jährige, der mit seinem Sohn Robert und einem Angestellten den Landwirtschaftsbetrieb Künne in unmittelbarer Nachbarschaft führt, bringt seinen Beweggrund in drei Sätzen treffend so auf den Punkt: „Die Hilfe ist selbstredend. Wir arbeiten und leben schließlich hier. Da wollen wir es schön haben.“

Von Ilka Fischer