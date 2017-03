Jesewitz. Dass hier etwas anders wird, ist nicht zu übersehen: Rings um das Buswartehaus vor dem nah & frisch-Markt an der B 87 in Jesewitz ist nicht allein die Erde ausgehoben, sondern bereits eine Reihe weißer Steine, die eine geriffelte Oberfläche aufweisen, gesetzt. Der Busstopp wird barrierefrei umgebaut.

Mitarbeiter der Authausener Firma Uber Pflaster- und Straßenbau haben in den vergangenen Wochen bereits die Haltestelle in der Gegenrichtung auf der anderen Seite der Leipziger Straße umgestaltet. Dort wurde auch das alte gemauerte Wartehaus abgerissen. Ein neuer Unterstand soll später noch auf der gepflasterten Fläche errichtet werden. Bereits entsprechend der EU-Forderungen umgebaut wurde jetzt die Haltestelle in Ochelmitz. Bis 2022 soll der Öffentliche Personennahverkehr vollständig barrierefrei sein, daran wird auch in Jesewitz gearbeitet. Für die Investitionen gibt es Programme mit 90-prozentiger Förderquote.

Ein Viertel der Deutschen ist ständig oder zeitweilig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Ob sie am Leben außerhalb teilnehmen können, ist auch davon abhängig, wie sie öffentliche Beförderungsangebote nutzen können. Um die Niveauunterschiede zwischen Bus und Bordsteinkante auszugleichen, werden Haltestellen mit erhöhten Bordsteinen ausgestattet. Außerdem sollen gut sichtbare Pflaster-Elemente Menschen mit Sehbeeinträchtigung Orientierung bieten. „Die Haltestelle Gordemitz wird noch dieses Jahr beantragt“, so Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Außerdem soll mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes der Busstopp barrierefrei werden.

