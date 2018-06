Jesewitz

Hier ist eins sichtbar: Vor allem Familien wählen bewusst ihren Lebensmittelpunkt wieder auf dem Land. Was früher üblich war, dass mehrere Generationen unter einem Dach oder in einem Ort zu Hause waren, dafür entscheidet man sich heute wieder bewusst, um sich gegenseitig unterstützen zu können. Zum anderen ist die Lage der meisten Dörfer in der Gemeinde Jesewitz ideal, um auf dem Land zu leben und zur Arbeit in die Stadt zu pendeln. Und die Menschen fühlen sich auf dem Lande sicherer als in der Stadt.

„Es gibt kaum noch Plätze für Eigenheime bei uns. Deshalb mussten wir handeln und eine Lösung suchen“, erklärt Bürgermeister Ralf Tauchnitz. „Die Gemeinde hatte deshalb einen neuen Standort für Wohnbauten gesucht und in Jesewitz gefunden.“ Entsprechend wurde der Bebauungsplan der Kommune geändert und beschlossen. Hier wird es laut Tauchnitz möglich sein, 20 bis 40 Bauplätze für Eigenheime zur Verfügung zu stellen. Ein Planungsbüro hat die Vorbereitungen übernommen, ein Bauträger wird noch gesucht. Einen Wermutstropfen hat die Sache: Die Fläche geht der Landwirtschaft verloren, wird von privater Hand zur Verfügung gestellt.

Tauchnitz sagt, dass die Wahl mit Jesewitz ein Zufall sei. Aber es sei keine schlechte: Anbindung des Ortes an die S-Bahn und den Linienbus – so kann zur Arbeit zum Beispiel nach Leipzig gependelt werden. Parkplätze sind in der Nähe der Haltestellen bereits geschaffen oder entstehen. Schule und Kita sind im Ort. Die Straßenanbindung durch die B 87 ist ebenso gut.

Von Bärbel Schumann