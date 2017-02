Kein schönes Alleinstellungsmerkmal: Jesewitz ist die gasthoflose Gemeinde in Nordsachsen. Warum das so ist, lässt sich schwer erklären. Ist kein Platz für Gastronomie zwischen Taucha und Eilenburg? Auch für den Gasthof an der B 87 im Ort Jesewitz hat sich bisher kein neuer Interessent gefunden. Er steht seit über einem Jahr leer.