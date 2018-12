Jesewitz

Ja ist denn schon Weihnachten? Der Gemeinderat in Jesewitz hat auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr noch einmal tief in den Gemeindesack gegriffen und am Donnerstag Geld für verschiedene Vorhaben locker gemacht. Hier ein Überblick:

Neuer Traktor für den Bauhof

Neue Technik: Der Bauhof kann sich über einen neuen Traktor freuen. Der alte war schon des Öfteren reparaturbedürftig. Die neue Zugmaschine hat sogar einen Greifarm und ist vielseitig einsetzbar, stammt von der Gruber Agrartechnik Elsnig. Anschaffungskosten: 59 262 Euro. Die Kommune will ihn komplett bezahlen, verzichtet auf eine Finanzierung. Die hätte nämlich mehr bürokratischen Aufwand bedeutet, konstatierte Michael König, Chef des zuständigen Verwaltungsverbandes. Der alte Traktor wird verkauft.

Schornstein der Grundschule muss weg

Schornstein-Abriss: Dafür muss die Gemeinde 53 551 Euro in die Hand nehmen. Das Unternehmen Süptitz aus Trossin wird mit den Arbeiten beauftragt. „Das ist eine schöne Winterarbeit“, sagte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Wann genau der Schornstein an der Grundschule in Jesewitz abgetragen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Dorfteiche werden saniert

Dorfteiche-Sanierung: Hier will Jesewitz zwei Teiche in Angriff nehmen. Zum einen soll der in Weltewitz samt Umfeld neu gestaltet werden – dafür werden 61 500 Euro fällig. Zum anderen ist die Sanierung des Teiches in Gallen einschließlich Sanierung des Kriegerdenkmals und Bau einer Sitzgruppe geplant. Kostenpunkt hier: 50 528 Euro. Bis zum Februar soll alles über die Bühne gebracht werden.

Stellplätze für Autos geplant

Neue Parkplätze: Für 83 335 Euro werden in der Schulstraße in Jesewitz neue Parkflächen für Autos entstehen. Den Auftrag erhält das Unternehmen Straßen- und Tiefbau Eilenburg. Baubeginn soll im März sein.

Feuerwehr: Die bekommt ein neues Notstromaggregat im Wert von 16 267 Euro. Es soll im Katastrophenfall, wenn der Strom weg ist, zum Einsatz kommen.

Von Nico Fliegner