Jesewitz

Die Gemeinde Jesewitz verkaufte vor einiger Zeit ihr gehörende Grundstücke an die Firma Höning im Gewerbegebiet an der B 87. Die hatte geplant, dort eine Ausstellungshalle zu errichten. Jetzt will sie ein neues Bürogebäude bauen, in dem auch Ausstellungsräume integriert sind. Dafür ist die bereits erworbene Fläche zu klein und ungünstig zu den bereits vorhandenen Firmengebäuden gelegen. „Deshalb trat der geschäftsführende Gesellschafter an uns heran, nach einer anderen Lösung zu suchen. Wir wollen nun Grundstücke tauschen“, erklärte der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz auf der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Kommune und Firma tauschen Grundstücke

Firma und Kommune fanden eine Lösung und so hatten die Räte über den Tausch von gemeindeeigenen Grundstücken mit Wertausgleich zu entscheiden. Kosten, so versicherte Tauchnitz, würden der Gemeinde dabei nicht entstehen.

Verwaltungsgebäude mit Ausstellungsräumen soll entstehen

Die Firma Höning, die vorwiegend Fenster und Türen herstellt, siedelte sich 1993 im Jesewitzer Gewerbegebiet an. Sie beschäftigt derzeit 130 Mitarbeiter. „Wir planen den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes mit Ausstellungsräumen“, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Peter Schouren. Bereits Anfang 2019, so Schouren auf Anfrage, solle Baustart sein. Mit der Investition stelle das Unternehmen Weichen für seine Zukunft. Dabei sei perspektivisch nicht ausgeschlossen, auch die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.

Von Bärbel Schumann