Jesewitz

Der Parkplatz an der Bundesstraße 87 in Jesewitz steht vor der Vollendung. Die 30 Stellplätze sind gepflastert, auf den Seitenstreifen kam am Montag der Bitumen drauf. Jetzt folgen noch Arbeiten am Oberboden, das Aufstellen von Schildern oder auch die Aussaat des Grases.

Projekt kostet etwa 120 000 Euro

„Die Mitarbeiter von Straßen- und Tiefbau Eilenburg haben hier wirklich gut gearbeitet“, schätzt der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) aber bereits jetzt ein. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 120 000 Euro. 80 Prozent davon bekommt die Gemeinde gefördert.

Von Ilka Fischer