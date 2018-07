Eielnburg

Die Stadt Eilenburg wird in den nächsten zwei Wochen etwas internationaler. 13 Jugendliche aus Mexiko, China, Taiwan, Russland, Serbien,Türkei, Frankreich und Italien sind bei dem inzwischen zehnten internationalen Workcamp in Eilenburg zu Gast.

Carportbau und Pinselstriche

Die jungen Erwachsenen übernachten und kochen gemeinsam mit den beiden deutschen Betreuern Jan Jürschick und Dominik Starcke, die ebenfalls erst 19 Jahre sind, im Haus VI. Während ihres Aufenthaltes helfen sie, einen Carport auf dem Außengelände vom Jugendhaus zu reparieren. Zudem nehmen sie im Eilenburger Tierpark Pinsel in die Hand, um unter anderem Ställe zu weißen und Geländer zu streichen.

Am Montag wurden sie aber erst einmal im historischen Klassenzimmer des Museums von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) in „der lebenswerten grünen Muldestadt“ willkommen geheißen. Anschließend versuchten sie sich aber auch unter Anleitung von Museumsleiter Andreas Flegel darin, ihren Namen mit dem Griffel in altdeutscher Schrift auf eine Schiefertafel zu schreiben. Und natürlich wollen die Jugendlichen, die sich selbst untereinander bisher nicht kennen, auch was von Land und Leute kennenlernen.

Ausflüge geplant

„Wir haben beispielsweise Ausflüge nach Berlin und Leipzig geplant“, erzählt Jan Jürschick. Zudem sind die Jugendlichen am Sonnabend beim Integrationsfest samt Volleyballturnier und Konzert am Haus VI dabei.

„Ich bin gespannt auf die nächsten zwei Wochen“, erzählt der 18-jährige Uriel Maldonado Hernandez. Er hat vor dem Workcamp auch schon Frankfurt am Main und Köln auf eigene Faust besucht. Was ist ihm dabei besonders aufgefallen? „In Deutschland gibt es, anders als in Mexiko, richtig tolle Züge. Und außerdem finde ich gut, dass man hier das Wasser aus der Leitung überall trinken kann.“

Von Ilka Fischer