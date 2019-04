Mörtitz

Auf sein großes und vor allem modernes Repertoire an Musikstücken kann der Junge Bläserkreis Mitteldeutschland stolz sein. Mit ihrem umfangreichen Programm von Barock bis ABBA haben am Sonntagnachmittag die jungen Musiker Station in der kleinen hübschen Dorfkirche Mörtitz gemacht. Unter der Leitung von Landesposaunenwart Frank Plewka ließen sie einen Klangteppich erklingen, der das zahlreich erschienene Publikum begeistert zuhören ließ.

Von Bach bis Tabaluga

Neben den klassischen Stücken von Bach und Mendelssohn nahmen die Instrumentalisten die Gäste mit auf eine Reise, durch die musikalischen Jahrhunderte bis in die Moderne. Auf der „Zielgeraden“, wie es der Leiter und Moderator Plewka formulierte, konzertierten sie für jedermann bekannte Melodien aus dem Musical Tabaluga und Jesus Christ Superstar.

Noch bevor ein Medley der schwedischen Popgruppe Abba erklang, bedankte sich Pastorin Edelgard Richter für die gelungene musikalische Stunde. Sie freute sich, dass der Posaunenchor schon in diesem Jahr in der Gemeinde gastieren konnte. Denn der Blick in den Terminplan verriet, dass das Ensemble nur zu gern auch anderswo gehört wird und inzwischen auch überregional von sich reden macht.

Teil der Kollekte für den Glockenturm

Der Erlös aus der Kollekte ging zum großen Teil an den jungen Blechbläserkreis, aber ebenso verbleibt ein Teil in Mörtitz. „Wir wollen unseren Glockenturm stabil hinbekommen. Leider sind für die Erhaltung keine Fördermittel vorhanden und vorgesehen“, erklärte die Pastorin ihr Anliegen kurz vor Ende des Konzertes. Für die Zuhörer ging damit ein musikalisch hochwertiger Nachmittag zu Ende.

Von Anke Herold