Gallen

Uwe Hecht hält eine Plastebox in den Händen. Darin krabbelt es gewaltig. Große schwarze Käfer bewegen sich darin. Als er die auf den Tisch zur Gemeinderatssitzung in Jesewitz stellt, wird gewitzelt. Doch Uwe Hecht, seiner Frau Katrin und den anderen Anwohnern ist seit Wochen nicht nach Lachen: Ihre Grundstücke und Häuser sind von Laufkäfern befallen.

Regelrechte Völkerwanderung

„Das ist regelrecht eine Invasion. Wenn’s dunkel wird, dann fallen die über uns herein. Helft uns, so geht es nicht weiter!“, sagt der Mann aus Gallen energisch, bittet die Gemeinderäte und den Bürgermeister um Unterstützung. Hecht ist nicht allein gekommen.

Überall kriechen die Käfer durch, besonders die Keller und Erdgeschosse sind betroffen. Quelle: Wolfgang Sens

Hans-Peter Wolf und Ernst Siewert unterstützen ihn, denn auch zu ihnen sowie weiteren Bewohnern der Jesewitzer Straße kommen die Krabbeltiere. Das sei eine regelrechte Völkerwanderung, die abends so gegen 22 Uhr losgehe. Wo die Käfer herkommen, sei klar und genau zu beobachten: Die wandern von einem Blühfeld auf der anderen Seite über die Straße zu den Grundstücken der Anwohner, haben bereits Keller, Korridore, Bäder und Küchen sowie andere Räume erreicht. Der Eigentümer des Feldes habe die Fläche in ein Blühfeld verwandelt, weil es dafür Prämien gebe. Zuvor habe das Feld Jahre brach gelegen.

Schädlingsbekämpfer involviert

Die Anwohner bitten die Räte um Hilfe. Denn bereits in den zurückliegenden Wochen haben sie versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Sie sprachen mit einem Schädlingsbekämpfer, nahmen Kontakt mit dem Umwelt- und Landwirtschaftsamt beim Landkreis auf. Sie erhielten vom verantwortlichen Sachbearbeiter des Umweltamtes, einem Biologen, umfangreich Antwort. Seitdem wissen sie, dass ihre ans Amt geschickten Käfer zu den Laufkäfern der Gattung Ophonus oder Harpalus gehören. Im Schreiben heißt es unter anderem „Von Harpalus rufipes ist bekannt, dass gelegentlich Massenvermehrungen aufgetreten sind und die Tiere dann das von Ihnen beschriebene Verhalten zeigen.“ Der Fachmann vom Amt weist darauf hin, dass dafür die Ursache in einem gestörten biologischen Gleichgewicht liegen könnte. Bedingt durch die Trockenheit hätten die Tiere optimale Entwicklungsbedingungen, würden aber kaum Nahrung in ihrem Umfeld finden und so auf Wanderschaft gehen. Weiter heißt es: „Kurz: Dieses Massenauftreten ist in meinen Augen ein klares Anzeichen gestörter ökologischer Verhältnisse. Dass das ’Biofeld’ die Quelle dieser ’Invasion’ ist, ist denkbar, zeigt aber höchstens, dass dort kein Gift gespritzt wurde.“ Eine Gefahr für Mensch und Haustier sei nicht erkennbar, bestenfalls ein Hygieneproblem, wenn die Tiere mit Lebensmitteln in Berührung kommen sollten, heißt es an anderer Stelle in dem Schreiben. „Maßnahmen würde und kann die Untere Naturschutzbehörde nicht einleiten, weil keine vernünftige und kurzfristig wirksame Handlungsoption besteht.“

Dieter Hecht muss jeden Tag die Käfer aus seinem Pool schöpfen. Quelle: Wolfgang Sens

Mit einer solchen Antwort wollen sich die Bürger nicht zufrieden geben. Sie wollen, dass die Laufkäfer aus den Wohnungen verschwinden.

Unerträgliche Situation

„Unsere Nachbarn schlafen nur noch unter einem Moskitonetz“, erzählt Katrin Hecht. Die Empfehlung, Fliegengitter vor die Fenster zum Schutz zu spannen, empfindet sie als Hohn. Kein Ritz, keine Spalte sei vor ihnen sicher. „Die Käfer hinterlassen einen stinkenden süßlichen Duft. Das wünsche ich niemanden“, macht sich ihr Mann beim Vor-Ort-Termin Luft. Ob im Pool, Keller, im Hauswirtschaftsraum in der Wäsche, in der Dämmung – nichts ist vor den Käfern sicher.

Was sind Laufkäfer?

Die Laufkäfer gehören zur artenreichen Großfamilie der Käfer. Insgesamt sind circa 40 000 Arten, in Mitteleuropa ungefähr 500 Arten bekannt. Bis zu mehreren Zentimetern können sie groß werden. Viele Arten sind feuchtigkeitsliebende Dämmerungstiere, die sich am Tag im Verborgenen aufhalten. Manche Weibchen können bis zu 500 Eier zwischen Juli und September legen. Bei Tieren wie dem Echten Laufkäfer sind Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 77 Metern pro Nacht und Laufgeschwindigkeiten von 0,16 Meter pro Sekunde nachgewiesen. Die Käfer können mehrere Jahre alt werden. Es gibt Nützlinge, die von anderen Tieren gern verspeist werden. Andere stinken und verbreiten Ekel, obwohl sie für Menschen unschädlich sein sollen.

Von Bärbel Schumann