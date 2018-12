Oschatz

Diese 15 Stunden haben sich in das Gedächtnis von Ralf Hauke eingebrannt – die gefährlichsten seines Berufslebens als Seemann. Der Oschatzer stand als Kapitän auf der Kommando-Brücke eines Containerschiffes mit Kurs von Yokohama ( Japan) nach Los Angeles ( USA) – und konnte dem herannahenden Hurrikan nicht mehr ausweichen.

Im Auge des Hurrikans

„Die ersten sechs Stunden hatten wir bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde das Gefühl, neben einem Düsentriebwerk zu stehen. Dann waren wir im Auge des Hurrikans – absolute Ruhe. Und dann zog der Hurrikan wieder sechs Stunden über uns hinweg“, erinnert sich der 56-Jährige. Das sei wie Auto fahren auf schlechter Straße gewesen. „Du musst Geschwindigkeit wegnehmen und die See schräg von vorn nehmen. Auch wenn die Containerschiffe so riesig sind: Wenn die einmal in Bewegung sind, dann sind sie wirklich in Bewegung. Dann feuert es alles kaputt.“ Dann werden nicht nur die Kühlschränke aus ihrer Verankerung gerissen. Das Schiff überstand diesen Hurrikan jedoch ohne größere Schäden. „Wir haben nicht einen Container verloren“, sagt Hauke stolz.

Petra und Ralf Hauke steuern seit 36 Jahren gemeinsam durch die Ehe Quelle: Frank Hörügel

„Erzählst du schon wieder Klabauter-Geschichten?“, fragt Petra Hauke mit neckendem Unterton. Die 56-Jährige ist froh, dass ihr Mann in diesem Jahr Weihnachten und Silvester mit ihr zusammen im eigenen Haus in Oschatz verbringen kann. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Oft muss der Kapitän auch übers Jahresende auf der Schiffsbrücke stehen – tausende Kilometer von zu Hause entfernt. Doch diesmal hat er es rechtzeitig geschafft, von Singapur in seine Heimat zurück zu fliegen. Singapur war der letzte Hafen einer rund 4000 Seemeilen (7400 Kilometer) langen Rundreise, die in Malta begann und vier Monate und fünf Tage dauerte.

Schiff so hoch wie St. Aegidienkirche

Ralf Hauke steuerte dabei die MSC Ravenna. Das Containerschiff ist knapp 366 Meter lang, 52 Meter breit und kann 14 000 Standardcontainer transportieren. Die Ravenna gehört zur Flotte der Hamburger Reederei Offen Group, für die Ralf Hauke seit 25 Jahren fährt. Im „Bauch“ des Frachters können 13 Container übereinander und auf Deck noch einmal bis zu acht Container übereinander gestapelt werden. Die Gesamthöhe des Schiffes beträgt dann 73 Meter. Zum Vergleich: Die Oschatzer St. Aegidienkirche ist 75 Meter hoch.

Die Kommandobrücke auf der MSC Ravenna Quelle: privat

„Die Schiffsgröße hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Und das hat auch seine Vorteile“, weiß Ralf Hauke. Zum Beispiel, wenn Piraten die riesigen Frachter entern wollen. Der Abstand von der Wasseroberfläche bis zum Hauptdeck beträgt bei der MSC Ravenna acht Meter. „Da kommen die Piraten mit ihren Baumarktleitern nicht so einfach hoch.“ Während in den 90er Jahren die Küstengewässer vor Brasilien als die gefährlichsten der Welt galten – hier wurde das Schiff von Ralf Hauke zwei Mal von Piraten überfallen – , wurde diese Gegend vom Golf von Aden zwischen Jemen und Somalia abgelöst. Erst seitdem hier verstärkt internationale Kriegsschiffe patroullieren, ist diese Route etwas sicherer geworden.

Als Käpt’n wird es nie langweilig

Gerade diese Unwägbarkeiten sind es, die für Ralf Hauke den Reiz der Seefahrt ausmachen. „Als Käpt’n wird es nie langweilig. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, neue Situationen – und neue Mannschaften.“ So wie bei seiner jüngsten Fahrt auf der Ravenna. Da hatte der Oschatzer als einziger Deutscher an Bord das Kommando über vier Polen, einen Ukrainer und einen Russen, die als Offiziere und Ingenieure arbeiteten. Dazu kam die 18-köpfige Mannschaft – ausschließlich Filipinos und acht Kadetten, die auch von den Phillippinen stammen. Nach Kenntnis von Ralf Hauke gibt es nur noch 70 Deutsche, die als Kapitäne, Offiziere oder Schiffsingenieure zur See fahren – er ist einer davon.

Ralf Hauke in Singapur. Quelle: privat

Von der Seefahrt hatte Ralf Hauke schon als Kind geträumt, als er noch in Luppa wohnte. Der Junge verschlang Bücher über die Seefahrt und setzte dann alles daran, diesen Beruf zu erlernen. Als er 1996 im Alter von 34 Jahren zum Kapitän berufen wurde, war einer der jüngsten Kapitäne in Deutschland. Reichlich zwei Jahrzehnte später zählt er zu den alten (See)-Hasen – und hat auch seine Frau Petra an den schönen Seiten seines Berufes teilhaben lassen. Die Oschatzerin hat ihren Mann bereits mehrmals auf großen Schiffsreisen begleitet. „Die schönste Tour war nach Australien. Da war ich zwei Monate an Bord – auch über Weihnachten“, schwärmt sie noch heute.

Vierbeiniger „Chief“ hat in Oschatz das Sagen

In diesem Jahr haben die Haukes über Weihnachten und Silvester festen Boden unter den Füßen. Und in Oschatz bestimmt ausnahmsweise mal nicht der Kapitän, wo es lang geht. Hier hat der vierbeinige „Chief“ das Sagen. So heißt der Norfolk Terrier von Petra und Ralf Hauke.

Von Frank Hörügel