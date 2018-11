Eilenburg/Bad Düben/Pressel

„Wir sind dazu geneigt, die Session am 11.11. um 11 Uhr 11 beginnen lassen!", das kündigt der Eilenburger Karnevalshauptmann Ronald Maurer neckisch an. Recht hat der Geschäftsführer des Eilenburger Carneval Clubs, denn dass am 11.11. die fünfte Jahreszeit beginnt, ist feste Karnevalstradition und in diesem Jahr besonders dankbar: Der 11. November nämlich ist ein Sonntag.

Karnevalszug in Eilenburg

„Das Rathaus hat extra für uns aber dennoch geöffnet“, betont Maurer stolz. Mit Fanfaren und Tanzmädchen wird sich um halb elf der Karnevalszug in Eilenburg von der Torgauer Straße aus in Bewegung setzen, diesmal allerdings auf neuen Wegen: „Auf dem Dr.-Külz-Ring können wir diesmal nicht laufen, wegen der Umleitung. Es geht diesmal deswegen über die Breite Straße aufs Rathaus zu.“ Dort wird gefeiert, musiziert und getanzt, um dann pünktlich um 11.11 Uhr den Schlüssel von Oberbürgermeister Ralf Scheler aus dem Rathaus entgegenzunehmen.

Schlüsselübergabe in Bad Düben

Auch vor dem Rathaus in Bad Düben wird am 11.11 um 11 Uhr 11 der Schlüssel für die Karnevalszeit symbolisch in die Hände der Necken wandern. Der Hammermühler Karnevalverein wird seinen Zuschauern einen Showtanz und eine Büttenrede bieten – und dafür hat sich die Oberbürgermeisterin Astrid Müller auch schon gewappnet, verrät der dortige Vereinspräsident Mattias Lachmann. „Ein besonders karnevalistisches Jubiläum“ feiert sein Verein dieses Jahr außerdem, 44 Jahre besteht die Bad Dübener Karnevalsgesellschaft. In dieser Session nun soll einiges anders werden.

Erstmals Faschingsdisco im Heide Spa

Am 9. Februar wird es erstmals eine Faschingsdisco im Heide Spa geben, bei der weniger Programm, jedoch mehr Musik zum Tanzen geboten werden soll. Natürlich gibt es auch wieder zwei traditionelle Gala-Abende, eine Weiberfastnacht, einen Kinderfasching und einen Seniorennachmittag. Tanzgruppen und Männerballett studieren ihre Choreografien ein, die Büttenreden werden geschrieben und die Sketche geprobt, auf die eigentliche Karnevalszeit im Februar bereitet sich auch der Eilenburger Carneval Club bereits emsig vor.

Karnevalsbeginn in Pressel schon Samstagabend

Denn der 11.11. ist – unter Karneval-Liebhabern ist das bekannt – nur ein Auftakt. Die Karnevalisten in Pressel wollen aber selbst den nicht mehr abwarten und feiern bereits am Samstagabend im Landgasthof Pressel voller Vorfreude in den Karnevalsbeginn hinein.

Von Anna Flora Schade/Heike Nyari