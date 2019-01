Bad Düben

Der für den Freitagabend angesetzte Wolfsvortrag mit Wolfsbotschafter Lothar Andrä aus Otterwisch ließ in der vergangenen Woche die Telefonleitung im Bad Dübener Naturparkhaus glühen. „Wir hatten unwahrscheinliche viele Anrufe von Interessierten, die sich für die Veranstaltung anmelden wollten.

Doch schon ab Dienstag musste ich Absagen erteilen, da alle geplanten Sitzplätze vergeben waren“, erzählt Udo Reiss. Umso ärgerlicher war es für den Mitarbeiter des Naturparks Dübener Heide, dass einige Plätze leer blieben, weil Angemeldete nicht kamen.

Viele Besucher im Naturparkhaus

Dafür war umso erfreulicher, dass sich unter den fast 70 Gästen 15 Jungen und Mädchen mischten, die dem Referenten allerhand Fragen stellten. Die meisten von ihnen besuchen die dritte Klasse der Naturparkschule Authausen. Gespannt hingen die Kids und Lehrerin Carola Jakubczak an den Lippen von Lothar Andrä, der viele interessante Dinge über Isegrim zu berichten wusste.

Wolf spaltet die Gesellschaft

Der Wolf sorgt ja immer mal wieder für Schlagzeilen und spaltet die Gesellschaft in Gegner und Befürworter. „Doch mir geht es nicht darum, zu klären, ob der Wolf nun gut oder böse ist“, erklärte der Mann, der auch als Natur- und Landschaftsführer im Einsatz ist. Er wolle mit aktuellen Zahlen und Fakten die tatsächliche Entwicklung der Population erläutern und im zweiten Teil der Veranstaltung einen Film vorführen, der die beeindruckende Lebensweise innerhalb eines Rudels sehr anschaulich dokumentiert.

73 Rudel leben in Deutschland

Weltweit soll es übrigens zirka 17000 Wölfe geben und in Deutschland spricht man laut Andrä von 73 Rudeln, die hauptsächlich in Ost- und in Norddeutschland zu finden sind. Laut Stand vom Oktober 2018 werden im nordsächsischen Raum Gebiete um Delitzsch sowie in der Dübener und in der Dahlener Heide genannt.

Gut zu wissen: Während wir Menschen Töne bis 20 kHz hören können, vernimmt ein Wolf Töne bis 40 kHz. Die Tiere können sich auf eine Distanz bis zu neun Kilometern hören. Bei seinen Streifzügen, die pro Tag bis zu 75 Kilometer betragen können, schafft der Wolf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h.

Verwechslung von Wolf und Hund

Übrigens glauben viele Menschen schon einen Wolf gesehen zu haben, weiß der Experte. Doch dabei handele es sich oft um einen großen Hund. Wie schwer Hund und Wolf in der Landschaft zu unterscheiden sind, wurde am Abend durch ein kleines Quiz verdeutlicht. Die Gäste sollten anhand mehrerer Fotos erraten: „Wolf oder Hund“, und merkten schnell, wie schwer das ist.

Durch intensives Monitoring weiß man, dass Wölfe am liebsten Rehe fressen. Die nächsten Leckerbissen auf ihrem Speiseplan sind Wildschweine, Rot- und Damhirsche sowie einiges Kleingetier. Gelegentlich landet sogar ein Fisch im Magen. Nutztiere machen laut einem dargestellten Diagramm nur etwas über ein Prozent aus. „Natürlich verschmäht der Wolf kein Schaf und es ist schrecklich, wie auch bedauerlich, wenn das Raubtier im sogenannten Blutrausch zahlreiche Weidetiere auf einmal reißt“, erklärt Andrä. Das seien jedoch Einzelfälle und „ist durch guten Herdenschutz, der zum großen Teil von den Ländern finanziert wird, größtenteils vermeidbar“. In diesem Zusammenhang ist es für den Wolfsbotschafter längst überfällig, dass alle Bundesländer einheitliche Pläne erarbeiten.

Von Heike Nyari