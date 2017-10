Kinder in Zschepplin freuen sich über ihre neue Holzwerkstatt

Zschepplin. Nun steht es endlich, das Holzhaus mit der Holzwerkstatt im Garten der Zscheppliner Kindertagesstätte „Dreikäsehoch“. Schon am ersten Tag wird hier fleißig gehämmert. Selbst bei der dreieinhalbjährigen Antonia hielt Papa Christian Lapis ohne Furcht vor Fehlschlägen den Nagel zwischen den Fingern in der Senkrechten, während die Kleine munter mit dem Hammer zuschlug. Auch alle anderen Kinder trieben die Metallstifte kerzengrade ins Holz. Klar, dass bei so einer Gelegenheit ein ewiges Ruhmeslied erklingt: „Wer will fleißige Handwerker sehen“, sangen die Kinder, bevor die Türen aufgingen.

Für die Gemeinschaft

So eine Holzwerkstatt ist gut für die Kleinen. „Zum Basteln und Bauen. Aber auch für die soziale Kompetenz, weil dabei gemeinsam etwas gemacht wird“, erklärte Leiterin Bärbel Fleck.

Bei den Eltern hat das schon mal gut funktioniert: Sie haben das Haus gemeinsam aufgebaut und auch im schönen Schwedenrot angestrichen. Denn im Dreikäsehoch-Haus wurde es für die handwerklichen Ambitionen zu eng und sie waren oft auch zu laut. „Vier Jahre lang haben wir Geld gesammelt“, berichtete die Elternratsvorsitzende Katja Lichtenberger. Im August kam dann grünes Licht von der Gemeinde, war geklärt, wo der Bau im Garten stehen soll. Die Eltern legten los. Ein dickes Lob ging bei der Eröffnung auch an Mathias Funke, einen der Väter, der als Bauleiter fungierte.

Engagierter Opa

Für die fachliche Anleitung ein bis zwei Mal im Monat will Dietmar Borck in der Kita sein. „Ich habe meine beiden Enkel Pia und Arne hier und repariere auch sonst, was so anfällt“, erzählt der Großvater. Als erstes Projekt hat er sich vorgenommen, mit den Kleinen Vogelhäuschen für den Winter zu bauen.

Von Heike Liesaus