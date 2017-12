Kirche in Krippehna bekommt neues Dach

Die Kirche in Krippehna ist eine Baustelle. Bis spätestens Mitte nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten am Dach, Dachstuhl und an der Orgel in der Krippehnaer Kirche abgeschlossen sein. Auch die Orgel wird erneuert. Dafür gab es jetzt finanzielle Unterstützung.