Eilenburg

Eilenburgs Kantorin Lena Ruddies plant in diesem Jahr einige Projekte, die jetzt starten und für die Sangesfreudige gesucht werden. So gibt es künftig einen Popchor. Wer Interesse an grooviger Chormusik mit Gospeleinflüssen hat, ist eingeladen, ab Donnerstag, dem 10. Januar, von 17.30 bis 18.30 Uhr zur Probe in den Gemeindesaal am Nikolaiplatz 3 in Eilenburg zu kommen. Auf dem Programm stehen dann Popsongs, Gospels, Spirituals, Neues Geistliches Lied und anderes modernes Liedgut.

Messe des Kirchenmusik-Friedens wird einstudiert

Ein zweites Projekt wird voraussichtlich am 19. Mai, dem Sonntag Kantate, starten. Läuft alles wie geplant, erklingen an diesem Tag erstmals feierlich die neue Friedensglocke und die reparierte alte Glocke in der St. Marien Kirche auf dem Berg. Das soll mit einem großen Gemeindefest gefeiert werden, bei dem Martin-Rinckart-Kantorei und Band die „Messe des Kirchenmusik-Friedens“ von Reimund Hess aufführen wollen. Sangesfreudige Eilenburger sind eingeladen, diese Popmesse als Chorgast mit einzustudieren. Los geht es mit den Proben ebenfalls am 10. Januar ab 19 Uhr im Gemeindesaal, Nikolaiplatz 3. Lena Ruddies freut sich auf zahlreiche Mitsängerinnen und Mitsänger.

Glocke der Marienkirche wird derzeit restauriert

Anfang November war die 1625 gegossene und letzte von einstmals drei Glocken mit einem Kran aus dem Turm des Gotteshauses auf einen Lkw gehoben worden, ehe der rund 1,2 Tonnen schwere Klangkörper seine Reise nach Asten ( Niederlande) antrat, wo er in der Glockengießerei Eijsbouts repariert wird. Ihren vorerst letzten Klang gab die Glocke 2012 von sich. Seitdem war sie verstummt. Dank Fördermitteln der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler und des Landkreises ist nun nicht nur die Reparatur der großen Glocke möglich, sondern dank vieler Spenden der Eilenburger auch das Gießen und Aufhängen der mittelgroßen Glocke.

Übrigens: Die Rinckart-Flöten proben ab Januar immer mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr. Flöteneinsteiger sind mittwochs von 17 bis 17.30 Uhr willkommen, müssen sich aber vorher anmelden.

Von Kathrin Kabelitz