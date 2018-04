Kossa

Das Eilenburger Amtsgericht hat in der vergangenen Woche das Verfahren gegen drei Erzieherinnen der Kindertagesstätte Regenbogen in Kossa gegen Zahlung von je 1500 Euro an drei gemeinnützige Organisationen eingestellt. Ihnen wurden Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Das Urteil hat ganz unterschiedliche Reaktionen, vor allem bei den Eltern, hervorgerufen. So war das Ergebnis für den Elternrat „unzufriedenstellend“, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Es liegt kein Schuldspruch vor

Weitere personalrechtliche Konsequenzen, auf die Eltern noch gehofft hatten, sind nicht zu erwarten, wie Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber auf Anfrage mitteilte: „Da das Strafverfahren gegen unsere Mitarbeiterinnen nach Paragraf 153 a Strafprozessordnung eingestellt worden ist und aufgrund dessen auch kein Schuldspruch vorliegt, haben wir unseren bisherigen Ausführungen nichts hinzuzufügen.

Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber will keine personalrechtlichen Konsequenzen ziehen. Quelle: Ilka Fischer

Maßnahmen seien ausreichend

Vor dem Hintergrund dieses Verfahrensausgangs und seiner juristischen Würdigung haben wir entschieden, dass die bisher getroffenen arbeitsrechtlichen Maßnahmen als ausreichend zu betrachten sind“. Dem benannten Paragrafen zufolge können Staatsanwaltschaft, oder nach Klageerhebung das Gericht, ein Strafverfahren einstellen, wenn es sich bei der verfolgten Tat um ein Vergehen handelt und das öffentliche Interesse sowie die Schwere der Schuld einer Einstellung des Verfahrens nicht entgegenstehen.

