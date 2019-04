Eilenburg

Eine Minute investieren, um vielleicht ein Leben zu retten – faire Rechnung, könnte man sagen. Und dazu, ein potenzielles Leben zu retten, haben die Eilenburger am Dienstag die Möglichkeit. Von 8 bis 13 Uhr findet im Berufsschulzentrum (BSZ) Rote Jahne erneut eine Registrierungsaktion für die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei statt.

„Dein Typ ist gefragt – werde Stammzellenspender“

Schulsozialarbeiterin Mandy Richter und Maria Reinhardt organisieren die Aktion. Reinhardt studiert an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig Sozialwissenschaften und absolviert derzeit ein Praxissemester am BSZ. Die Aktion bewirbt das Berufsschulzentrum auf der eigenen Internetseite mit dem Slogan „Dein Typ ist gefragt – werde Stammzellenspender“.

Schon einmal Aktion für erkrankten Lehrer

Schon einmal war eine derartige Aktion am BSZ durchgeführt worden. 2014 erhielt ein Lehrer des Zentrums die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs und mittels einer passenden Knochenmarkspende hätte ihm geholfen werden können. Dazu ließen sich 689 Lehrer und Auszubildende auf freiwilliger Basis registrieren, woraus tatsächlich vier potenzielle Spender hervorgingen. Und an diesen Erfolg will das BSZ anknüpfen, denn je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto höher ist die Chance, dass ein Erkrankter eine passende Spende erhält.

Spenden für Laborkosten ebenfalls willkommen

Die Registrierung läuft unkompliziert über einen Abstrich der Wangenschleimhaut mit einem Wattestäbchen – das dauert ungefähr eine Minute. Eine Minute, die für einen kranken Menschen die Rettung sein kann. Aber nicht nur die Registrierung hilft – auch finanzielle Spenden braucht die DKMS, denn pro Registrierung ist mit Laborkosten von ungefähr 35 Euro zu rechnen.

Jeder Gesunde zwischen 17 und 55 ist willkommen

Grundsätzlich können sich alle zwischen 17 und 55 Jahren registrieren lassen, die sich guter Gesundheit erfreuen. Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig, wenn die Daten schon in der Datenbank vorhanden sind.

Um dem erkrankten Lehrer des BSZ zu helfen, hatten die Schüler 2014 außerdem eine Sammelaktion und einen Flohmarkt organisiert, die einen Spendenerlös von 1000 Euro einbrachten.

In Eilenburg schon weitere Aktionen

Diese Hilfsaktion war jedoch nicht die einzige der letzten Jahre in Eilenburg. Ebenfalls im Jahr 2014 kämpfte die Eiscafé-Chefin Annette Krause gegen Leukämie. Im Rahmen einer Blutspendenaktion des DRK fand damals ebenfalls eine Typisierung statt, um einen potenziellen Spender zu finden. Und erst im letzten Jahr erlebte die Region den Fall, dass ein Spender gefunden werden konnte: Ein 31-jähriger Feuerwehrmann aus Hohenprießnitz sah in einer Knochenmarktransplantation die einzige Überlebenschance, was Kameraden aus 23 Feuerwehren für eine Typisierung auf den Plan rief. 325 Menschen ließen sich typisieren und dazu gingen noch 4300 Euro Spenden ein. Im Oktober konnte zwar die passende Knochenmarkspende transplantiert werden, jedoch verlor der 31-Jährige den Genesungskampf.

Damit auch in Zukunft an Blutkrebs erkrankten Menschen geholfen werden kann, ist es umso wichtiger, die Datenbank zu erweitern, um die Trefferquote zu erhöhen – denn es kann jeden treffen.

Von Katharina Stork