Kochtopf auf Herd vergessen – Rauchmelder schlägt an: Eilenburger Feuerwehr rückt aus

EILENBURG. Sirenenalarm am Sonnabendvormittag in Eilenburg. Mehrere Rettungsfahrzeuge fahren in Richtung Eilenburg Ost. In einer Wohnung in der Ostbahnhofstraße hatte der Rauchmelder angeschlagen, Nachbarn informierten daraufhin die Polizei. Auslöser war offenbar ein auf dem Herd vergessener Topf mit dem Sonntagsbraten. Der Topf wurde ins Freie befördert, das Geflügel dürfte wohl nicht mehr zum Verzehr geeignet sein. Die Feuerwehr sorgte für eine ordentliche Durchlüftung der vom Qual durchzogenen Räume, konnte anschließend den Einsatz beenden.

Bereits in der Nacht wurden die Helfer vom Sirenengeheul aus dem Schlaf geholt. In einem Gebäude des Landratsamtes in der Dr.-Belian-Straße hatte kurz nach 2 Uhr der Brandmelder angeschlagen. Vor Ort wurde aber nichts festgestellt, die Kameraden konnten wieder abrücken.

Von ka