Kommt die Bibo in Eilenburgs Roten Hirsch? Stadtrat vertagt Entscheidung

eilenburg. Kauft die Stadt Eilenburg das ehemalige Restaurant „Zum Roten Hirsch“ und siedelt dort die Bibliothek an oder nicht? Nach intensiver Beratung hat der Stadtrat diese Entscheidung vertagt. In seiner nächsten Sitzung wird der Stadtausschuss noch einmal über das Konzept beraten, eine endgültige Entscheidung fällt dann in der Dezember-Sitzung.der Stadtausschuss hatte dem Vorschlag der Verwaltung im Oktober noch uneingeschränkt zugestimmt, dass die Stadt, der 60 Prozent des Gebäudes gehören, das Teileigentum der Sparkasse Leipzig – also Lokal und ehemaliger Küchen- und Lagertrakt – zum Kaufpreis von 160 000 Euro übernimmt. Drei Enthaltungen gab es im Ausschuss dann zu dem weiterführenden Beschlussvorschlag, die Bibliothek, die derzeit auf dem alten Kasernengelände untergebracht ist, in den Roten Hirsch umzusiedeln.

Kein Pächter für Lokal

Schon lange hatte die Stadt Interesse signalisiert, nachdem die Sparkasse nach zwischenzeitlichen Verpachtungen an Wirte seit 2014 erfolglos nach einem neuen Pächter für die Gaststätte gesucht hatte. Man verspreche sich von einer gemeinsamen Nutzung des Hauses durch das bereits ansässige Museum und die Touristinformation und die hinzukommende Bibliothek, seit Jahren ein finanzielles Zuschussgeschäft, Synergie- und Einspareffekte. Offenbar gibt es aber in Sachen Nutzungskonzept noch erheblichen Redebedarf. Stadträte wie Steffi Schober (CDU) zeigten sich enttäuscht, dass die Stadt nur einen Nutzungsvorschlag gebracht habe. Zudem habe das Museum in einem 2012 veröffentlichten Konzept mehr Platzbedarf angezeigt. Es gäbe, so Schober, schon jetzt viele Schätze, die nicht gezeigt werden könnten.

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) signalisierte in einer erste Reaktion Kompromissbereitschaft in der Hinsicht, dass geprüft werden könne, ob die Bibo weniger, das Museum zusätzlichen Raum bekäme. Kar sei aber, dies dürfte nicht zu einer Flächenerweiterung führen, zu keinem personellen Mehraufwand und zu keinen Maßnahmen, die bestehende Defizite weiter vergrößern.

Beide Beschlussvorlagen wurden zurück in den Stadtausschuss verwiesen. Im Dezember sollen sie erneut vorgelegt werden.

Von ka