Eilenburg

Als Manfred Krob wegen einer Operation eine Zeit lang nicht so gut zu Fuß unterwegs und ihm jegliche Hilfestellung willkommen war, erlebte er erstmals, wie beschwerlich das Vorankommen im Alltag sein kann. Der 78-Jährige, der in Groitzsch bei Jesewitz wohnt, hatte etwas im Verwaltungszentrum am Maxim-Gorki-Platz in Eilenburg zu erledigen.

Das Gebäude, gelegen direkt am Mühlgraben, besteht aus einem Alt- und einem Neubau – ein Riesenobjekt. Wenn man aber dort in die obere Etage will, geht das nur über Treppen. „Ich habe einen Aufzug gesucht, allerdings vergeblich“, wunderte er sich und meint: Dies sei für ein öffentliches Gebäude mit mehreren öffentlichen Einrichtungen nicht mehr zeitgemäß.

Landkreis stellt Fördermittel bereit

Seinem Ärger darüber machte der heute wieder agile Rentner in der jüngsten Jesewitzer Gemeinderatzsitzung Luft. Denn die Gemeinde ist Mitglied im Verwaltungsverband Eilenburg-West. Und der wiederum ist einer der Mieter in dem Verwaltungsgebäude, das der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (EWV) gehört.

Manfred Krob (78) aus Groitzsch (Gemeinde Jesewitz) ärgert sich, dass das moderne Verwaltungszentrum am Maxim-Gorki-Platz in Eilenburg über keinen Fahrstuhl verfügt. Quelle: Nico Fliegner

Dabei ist Krob nicht nur einer, der meckert, sondern der sich Gedanken zu einem Problem macht und Lösungsvorschläge aufzeigt. Krob machte sich schlau – und hatte in der LVZ gelesen, dass über den Landkreis Fördermittel für barrierefreies Bauen bereitgestellt werden. Frist für die Antragsannahme war der 10. Dezember. Krob telefonierte und fand heraus, dass bei der Behörde kein Antrag für das Verwaltungszentrum eingegangen war. Das ist für ihn unverständlich.

Für gehbehinderte Bürger gibt es Lösung

Birgit Bendix-Bade, Geschäftsführerin der EWV in Eilenburg. Quelle: EWV

Gegenüber der LVZ begründete EWV-Geschäftsführerin Beatrix Bendix-Bade, dass es für das Verwaltungszentrum keine Fördermittel gäbe. „Der Bau eines Aufzuges ist derzeit nicht möglich“, so die Geschäftsführerin weiter. Sie wisse um die Problematik. Aber gerade für Menschen, für die das Treppensteigen beschwerlich sei, gebe es Vorkehrungen in dem Haus. „Die Besucher können auch bei uns im Erdgeschoss Platz nehmen und wir bitten dann einen Mitarbeiter aus der zuständigen Behörde ins Erdgeschoss.“

Es gebe außerdem einen Extra-Raum, in dem sich die Besucher auch ungestört mit dem jeweiligen Mitarbeiter zurückziehen könnten, um ein Anliegen in Ruhe zu besprechen. „Wir finden für alle eine Lösung“, so Bendix-Bade. Zwar wäre es möglich, einen Fahrstuhl zu bauen, aber durch die Kombination Altbau/Neubau müssten auch dann noch verschiedene Ebenen überwunden werden. Grund seien die unterschiedlichen Geschosshöhen.

Mieter lehnen Kosten ab

Dabei ist das Thema Fahrstuhl offenbar schon mit den Mietern im Verwaltungszentrum besprochen worden, wie auf der Gemeinderatssitzung bekannt wurde. Neben dem Verwaltungsverband befinden sich noch im Gebäude die Polizei, der Abwasserverband und verschiedene kleinere Büroeinheiten. Verwaltungsverbandschef Michael König erklärte im Jesewitzer Gemeinderat, dass die Barrierefreiheit durchaus ein Problem sei. Der Bau eines Fahrstuhls sei aber letztlich mit Kosten für alle Mieter in dem Haus verbunden. Allein für den Verwaltungsverband würden mehr als 10 000 Euro anfallen. Der Betrag würde sich erst nach zehn Jahren amortisieren. Die Mieter würden zusätzliche Kosten ablehnen.

Für Manfred Korb ist das Gebäude inzwischen „ein Schildbürgerhaus. Ich frage mich, was sich der Architekt dabei gedacht hat“, schüttelt er mit dem Kopf. Auch wenn er wieder gut zu Fuß unterwegs ist, gebe es viele andere, die auf Gehhilfen oder Rollatoren angewiesen sind. Und für die bliebe der Behördengang ein Problem.

Von Nico Fliegner