Eilenburg

In den nächsten Wochen erwartet die Stadtverwaltung Eilenburg eine Aussage der Partner des Stadtfestes, ob sie 2019 wieder dabei sind oder nicht. Neben der Cottbusser Veranstaltungsagentur Coex, die langfristig einen Vertrag hat, gab es mit dem Ratskeller Eilenburg und Sandro Mager zwei neue Beteiligte, die sich um die Bereiche Marktplatz und Hauptbühne beziehungsweise Leipziger Straße/Pub bemühten. Das sagte Heiko Leihe vom Oberbürgermeister-Bereich jetzt auf einer Veranstaltung, zu der der Tourismus- und Gewerbeverein unter dem Schlagwort: „Nach dem Stadtfest ist vor dem Stadtfest“ eingeladen hatte. Die Entscheidung für eine weitere Kooperation sei auch für ihn wichtig, machte Sandro Mager deutlich, um rechtzeitig Partner binden zu können. Die Bereitschaft, weiterzumachen, ist aber offenbar da.

Gedankenaustausch zum Stadtfest

Alles in allem, so war an diesem Abend zu vernehmen, passte es. Dass es den einen oder anderen Diskussionspunkt gab, wurde deutlich, als Moderator Uwe Eidner Stichworte wie Organisation, Inhalt, Konzept, Standplatzvergabe, Programm und weiteres als Diskussionspunkte in den Fokus stellte. Die Frage der Biermarken-Bindung beim Ausschank sah beispielsweise Matthias Teuber von der Tierpark-Gaststätte kritisch. Antje Bieligk vom Fährhaus Gruna, seit Jahren mit einem Grill vertreten, verlor im Zuge des Betreiber-Wechsels ihren Stammplatz auf dem Markt, war im Unklaren, wann sie sich wo hätte bewerben müssen. Auch die Häufung der DJ-Programmpunkte wurde hinterfragt, die Tatsache, dass die ältere Generation musikmäßig diesmal etwas hintenan stand, bemerkt. Auch die Sperrung der Straße zu verschieben,um mehr Zeit für den Abbau zu haben, war ein Thema. Grundsätzlich aber, so hatte es Vereins-Chef Holger Millemann betont, sollte es in erster Linie um einen Gedankenaustausch gehen. Und der war es.

Claudia Scholeck von der Stadtverwaltung nahm viele der Themen mit, das eine oder andere wird in der Vorbereitung sicher wieder zur Sprache kommen.

2019 wird erst nach Pfingsten gefeiert

Eine Neuerung wird es 2019 auf jeden Fall geben. Wegen des Pfingstfestes weichen die Organisatoren auf das dritte Juni-Wochenende aus. Der Stadtfest-Termin rückt damit auf den 14. bis 16. Juni.

Von Kathrin Kabelitz