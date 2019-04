Hohenprießnitz

An einem kühlen April-Tag fährt Rolf Schulze mit seinem Geländewagen an den Elsteich in Hohenprießnitz. Es ist kurz nach sechs Uhr, als für den Chef der Nabu-Ortsgruppe ein morgendliches Ritual vonstatten geht. Schulze schaut nach, wie viele Amphibien diesmal in den schwarzen Eimern am Krötenschutzzaun auf ihre Entlassung in die Freiheit warten.

Krötenschutz seit über 20 Jahren

Eigentlich macht das seine Vereinsfreundin Christine Seidel. Sie habe die letzten Jahre „aufopferungsvoll Tag für Tag alle Lurche über die Straße getragen – getreu unserem Motto: Für Kröten tu’ ich alles“, erzählt der Naturfreund. Doch die 76-Jährige ist zurzeit erkrankt. Deshalb springt Schulze ein. Für ihn ist das freilich kein Neuland. Die Nabu-Ortsgruppe ist eine, die sich seit über 20 Jahren um den Schutz der Kröten und Frösche am Elsteich in Hohenprießnitz kümmert.

Amphibien werden eingesammelt

Mit flottem Schritt schreitet Schulze den 350 Meter langen Krötenschutzzaun, den der Nabu an der B 107 gegenüber vom Elsteich aufgebaut hat, ab. In jeden Eimer schaut er hinein. Dazu nimmt er zuerst einen Stock heraus, der für Käfer und andere Insekten gedacht ist, damit die ohne Hilfe aus dem Eimer kommen. Dann zieht er den ganzen Eimer aus der Vertiefung und nimmt die Kröten oder Frösche heraus. Sie kommen dann in einen zweiten Eimer.

Wie in Hohenprießnitz sind derzeit bundesweit Nabu-Gruppen aktiv, stellen Fangzäune auf und tragen Kröten über die Straße, um sie vor dem sicheren Tod durch Pkw oder Lkw zu retten. Bereits seit 2002 dokumentiert der Nabu das jeweilige bundesweite Wandergeschehen tagesaktuell im Internet. Inzwischen gibt es 400 Gruppen, in Nordsachsen unter anderem auch in Rackwitz, Rosenfeld und Torgau.

Erstaunlich viele Knoblauchkröten

„Das gibt’s doch nicht“, freut sich Rolf Schulze bei seinem Rundgang. In fast jedem Eimer sitzen mehrere Knoblauchkröten. Deren Population hat in den vergangenen Jahren „explosionsartig“ zugenommen, wie er erzählt. Warum? Das kann der Nabu-Freund auch nicht sagen. Aber „erstaunlich“ sei das schon. An diesem Tag findet sich zudem eine Erdkröte. Auch die kommt zu den Knoblauchkröten, und dann geht es sicher über die andere Straßenseite, wo Schulze die Amphibien einzeln in den Elsteich setzt.

Amphibien zieht es zum Laichgewässer

Erdkröten wie diese kommen am Elsteich in Hohenprießnitz vor. Der Nabu schützt die Amphibien, wenn sie im Frühjahr auf Wanderschaft zu ihrem Laichgewässer sind. Quelle: Nico Fliegner

Der Hohenprießnitzer, der auch Exkursionen anbietet, erzählt, dass die Kröten und Frösche vorwiegend nachts auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer sind. Dort, wo sie das Licht der Welt erblickten, zieht es sie im Folgejahr wieder hin. Die Entfernung kann zwischen drei und vier Kilometer lang sein. Ihr Winterquartier ist die Erde. „Hier haben wir mit der B 107 das Problem einer Straße. Deshalb macht der Krötenschutzzaun Sinn.“ Schilder allein, die auf die Krötenwanderung hinweisen, würden Autofahrer nicht dazu bringen, langsamer zu fahren, so seine langjährige Erfahrung.

Schon über 10 000 Amphibien gerettet

Allein im Zeitraum von 1999 bis 2019 konnte die Nabu-Gruppe in Hohenprießnitz schon über 10 200 Amphibien das Leben retten. In diesem Jahr sind seit dem Start der Wanderung über 1670 Erdkröten, Knoblauchkröten, Grünfrösche und Teichmolche gezählt worden. Auch Laubfrösche, Grasfrösche und Moorfrösche gibt es an dem Gewässer.

Am Ende der frühmorgendlichen Aktion am Elsteich kann Rolf Schulze eine Zahl verkünden: Diesmal sind es 55 Knoblauchkröten und eine Erdkröte, die jetzt in Sicherheit leben. Und wer mal am Elsteich spazieren geht, der kann die Amphibien nicht nur sehen, sondern vor allem auch hören.

Von Nico Fliegner