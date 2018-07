Doberschütz

Die Doberschützer Grundschüler machen Ferien, die Bauarbeiter bringen die Schule derweil auf Vordermann. Konkret investiert die Gemeinde mit Leader-Mitteln rund 80 000 Euro. Darüber ist auch die leitende Lehrerin Nadine Berghoff, die ab August die kommissarische Schulleiterin wird, erfreut. Denn nach den Sommerferien haben die sechs Klassen dann etwas mehr Platz.

Nadine Berghoff ist ab August die kommissarishe Schulleiterin der Grundschule Doberschütz Quelle: Ilka Fischer

Dafür wird derzeit die Turnhalle schalltechnisch nachgerüstet, sodass der Raum darüber als Werkraum genutzt werden kann. Der frühere Werkraum, in dem der Fußboden erneuert werden muss, wird zur Musikinsel. Durch die Umstellung auf Tablets kann zudem der derzeitige Computerraum als Klassenraum genutzt werden. Damit können dann zum Schuljahresbeginn alle sechs Klassen im Haupthaus untergebracht werden. Der im Vorjahr aufgestellte Klassen-Container im Schulhof steht aber trotzdem für Ganztagsangebote oder auch für den getrennten Religions-/Ethik-Unterricht zur Verfügung. Für die Musikinsel gibt es außerdem neue Stühle, zudem wird ein Klassenraum komplett neu möbliert.

36 Erstklässler starten

In dem im August beginnenden Schuljahr werden in Doberschütz 36 Schüler in zwei 1. Klassen eingeschult. Ursprünglich ging man deshalb in Doberschütz davon aus, dass es damit insgesamt sieben Klassen an der einzügig gebauten Grundschule sind. Doch durch den Weggang von künftigen Viertklässlern steht fest, dass die zwei alten 3. Klassen zu einer 4. Klasse zusammengelegt werden muss.

Dennoch ist die Erweiterung der Schule, in der ab August inklusive Leiterin ein zehnköpfiges Team unterrichtet, nicht umsonst. Denn in dem im August 2019 beginnenden Schuljahr werden in Doberschütz erneut zwei erste Klassen erwartet, sodass es dann sieben Klassen sein werden. Dass es sogar mal acht Klassen werden, danach sieht es zumindest nach derzeitigem Stand nicht aus. „2020“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU) nach einem Blick in das Einwohnerregister, „reichen die Schülerzahlen nur für eine 1. Klasse.“

Von Ilka Fischer