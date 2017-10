Kunstschmied aus Hohenprießnitz setzt auf Leipzigs schwarze Gestalten

Bei Schmied Roger Widdermann in Hohenprießnitz hängen viele Hämmer in der Werkstatt. Mit rund 800 Kilogramm wiegt einer sogar etwas mehr. Mit dem nicht zu übersehenden Schmuckstück an der Fassade will er Aufmerksamkeit erregen. Dabei setzt der Familienbetrieb vor allem auf Märkte und Veranstaltungen wie dem Wave-Gotik-Treffen in Leipzig.