Eilenburg. Das LVZ-Zeitungsküken 2017 heißt Lias. Der 10 Monate alte Sohn von Lysann Voigt und Matthias Müller aus Peterwitz bei Wiedemar setzte sich klar mit 717 Stimmen durch. Auf dem 2. Platz folgt mit 311 Stimmen Fine aus Eilenburg. Dritter wurde mit 221 Stimmen Janik aus Paschwitz.

Bei der Fotoaktion der LVZ in Delitzsch und Eilenburg hatte Fotografin Ina Wildführ 18 Knirpse vor der Linse. Wer bei den Fotos, glaubte, er sieht doppelt, hatte sich nicht geirrt. Lias war nicht allein, Zwillingsbruder Miko ging ebenfalls ins Rennen. „Für uns sind beide die Sieger“, nimmt es Lysann Voigt mit Humor. Die große Gewinnerin ist ja auch Schwesterchen Lene, die bald sechs Jahre alt wird und sich riesig auf den Leipziger Zoo freut. Dahin dürfen die Sieger-Küken mit ihren Familien, bis zu 15 Personen können mit. Gina Kunkel und Sebastian Behrendt aus Eilenburg freuen sich schon auf den Ausflug mit Töchterchen Fine (fast 11 Monate). „Mir gefällt die Aktion und ich habe immer gesagt, wenn wir ein Kind haben, machen wir mit.“ Für Fine fast ein Klacks, „wenn sie eine Kamera sieht, grinst sie schon.“

Platz drei geht – wieder an einen Zwilling – an Janik (15 Monate) aus Paschwitz. Und was ein netter Bruder ist, der teilt natürlich die Freude nicht nur mit seinen Eltern Doreen Pertzsch und Dirk Reiche, sondern auch mit Zwillingsschwester Marlen.

Von Kathrin Kabelitz