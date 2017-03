Eilenburg. „Wir haben zusammen überlegt: Was ist, wenn Julian nicht mehr mitmacht? Seine Mutter müsste es ja dann aus eigener Kraft fortbewegen können.“ Christian Paul, der gerade letzte Hand an das fast 50 Kilogramm schwere Tandem legt, ergänzt: „Mit diesem Modell ist sie dazu ohne Weiteres in der Lage. Deshalb haben wir uns letztlich dafür entschieden.“ Der Inhaber des gleichnamigen Fahrradgeschäfts aus Eilenburg strahlt, als er das therapeutische Dreirad präsentiert. Dieses ist für den 16-jährigen Julian Schabehorn bestimmt, sozusagen als verspätetes Weihnachtsgeschenk. Der junge Muldestädter leidet seit seiner Geburt am Marfan-Syndrom, ist in Motorik und Sprache eingeschränkt, kann mithin nur schwerlich selbstständig am Straßenverkehr teilnehmen.

Das Fahrrad ist eine komplette Spezialanfertigung. Es wurde von der niederländischen Firma Van Raam aus Varsseveld produziert, anschließend grob vormontiert nach Eilenburg geliefert. „Der Hersteller hat alles gut vorbereitet“, teilt Paul mit, der das therapeutische Gefährt gemeinsam mit Jeannette Schabehorn ausgesucht hat. Diese war vor der Bestellung mit ihrem Sohn schon einmal in die Niederlande für einen Vorabtest gereist. Das neuen Rad soll Julian, der in Leipzig die Werner-Vogel-Schule besucht, eine Förderschule der Diakonie, zu deutlich mehr Bewegungsfreiheit verhelfen.

Möglich gemacht hat das einzigartig produzierte Geschenk die Hilfsbereitschaft der LVZ-Leser. Im Rahmen der Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ haben sie mehr als 6000 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt haben 143 Menschen für Julian gespendet, 33 davon anonym. Zu diesem Kreis wohltätiger Menschen gehört auch Christian Paul. Die LVZ wird darüber informieren, wenn er das Tandem der Familie überreicht.

Von Matthias Klöppel