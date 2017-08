Lärm an Straßen und Schienen: Eilenburger können Problemstellen melden

Eilenburg. Sogenannte Lärmkartierungen an Bahn und Bundesstraßen laufen derzeit in Eilenburg. Anlieger sollen die Lärmsituation an der Bahnstrecke zwischen Eilenburg-Berg und Doberschütz beurteilen. Seit Juni kann das im Internet oder per ausgedrucktem und ausgefülltem Fragebogen bewertet werden. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sich an dieser Lärmaktionsplanung der Bahn zu beteiligen. Die Online-Aktion läuft bis zum 25. August.

B 87 und B 107 im Fokus

Weil Lärm unterschiedliche Ursachen und Quellen hat, sind die Zuständigkeiten der Lärmaktionsplanung auf verschiedene Stellen verteilt. So ist auch die Stadt Eilenburg selbst beteiligt. In diesem Fall geht es um Straßen. Das ist für alle Strecken, auf denen mehr als drei Millionen Fahrzeuge jährlich vorbeikommen, vorgeschrieben. Deshalb sollen die Geräuschpegel entlang der Bundesstraßen 87 und 107 untersucht werden. Sie umfassen im Eilenburger Gebiet insgesamt zirka sieben Kilometer Strecke. Die Stadt ist für die Erhebungen auf ihrem Gebiet zwar selbst verantwortlich, sie hat sich aber, wie viele sächsische Städte und Gemeinden, dem Rahmenvertrag mit dem Landesamt für Umwelt und Landwirtschaft angeschlossen. Rund 4000 Euro sollen dafür ausgegeben werden.

Eine solche Lärmkartierung gab es bereits im Jahr 2012. Im Ergebnis hieß es dann zum Eilenburger Lärmaktionsplan 2013: „Aufgrund der bereits umgesetzten aktiven und passiven Maßnahmen an den Ortsumgehungen B 87 und B 107 und an der Bergstraße wird keine Notwendigkeit für eine Lärmaktionsplanung gesehen.“ Denn eine Umsetzung von Projekten, die über die bereits getroffenen Maßnahmen hinausgehen, sei nicht realisierbar.

Pläne werden aktualisiert

Die Pläne müssen aber jeweils fortgeschrieben, die aktuellen Verhältnisse müssen regelmäßig alle fünf Jahre neu untersucht werden. So wird diesmal die Eilenburger Bergstraße nicht betrachtet. Dort wird also mittlerweile von unter drei Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr ausgegangen. Dafür ist aber diesmal die Strecke der Bundesstraße 87 zwischen Eilenburg und Mockrehna durchgängig im Fokus, das heißt auch Doberschütz wird an der Lärmkartierung beteiligt. Auch in Jesewitz muss ein Teilstück der B 87 untersucht werden.

www.laermaktionsplanung-schiene.de

Von Heike Liesaus