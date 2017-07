Lama-Nachwuchs im Eilenburger Tierpark

Eilenburg. Die Lamafamilie von Hengst Oskar im Eilenburger Tierpark ist perfekt. Oskar hat damit auch in diesem Jahr bewiesen, dass er auf Schoko und Sahne steht. Traditionell kommt die Lama-Stute Sahne immer ein paar Wochen vor Schoko dran. Das Sahne-Fohlen wurde jedenfalls bereits am 16. Mai geboren. Am Sonnabend brachte nun auch ihre Schwester Schoko Nachwuchs zur Welt. „Es ist dieses Mal ein ganz schwarzes Fohlen. Da werden wir es wohl Mokka nennen müssen“, kommentiert Tierparkleiter Stefan Teuber.

Lebewohl hat dagegen der Storchennachwuchs gesagt. Alle drei in diesem Jahr im Eilenburger Tierpark groß gewordenen Störche,haben diesen inzwischen verlassen. Der Einjährige aus dem Vorjahr, der von einem Marder schwer verletzt wurde, lebt dagegen mit drei weiteren Störchen auch weiterhin im Minizoo.

Von Ilka Fischer