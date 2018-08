Langenreichenbach

„Rund 30 Auftritte im Jahr absolvieren wir. Mehr nicht, denn viele von uns gehören auch anderen Vereinen an oder haben Familie, die an den Wochenenden auch nicht zu kurz kommen darf“, erklärt Sylvia Saalbach, Vorsitzende bei den Schalmeienmusikanten in Langenreichenbach (Gemeinde Mockrehna). In diesem Jahr wird einer davon zum Tag der Sachsen in Torgau, der vom 7. bis 9. September stattfindet, sein. Mit 45 Musikanten will der Verein zum größten Volksfest der Sachsen reisen.

Kein Bus mehr bekommen

„Wir hatten uns früh um einen Bus bemüht, aber nur Absagen erhalten. Deshalb haben wir unsere Anmeldung fast bis zum Schluss hinausgezögert, uns dann aber dennoch zur Teilnahme entschlossen“, so Saalbach.

Bei einem solchen Volksfest sei der Verein erst einmal dabei gewesen. „In Torgau war das.“ Inzwischen steht fest, wo die Schalmeienmusikanten, die schon in Australien oder den USA in der Vergangenheit Zuhörer mit ihrem Spiel erfreuten, an den Festtagen an der Elbe zu finden sein. Am Sonntag werden die 45 Hobby-Musiker auf der Insel-Bühne von 10 bis 11 Uhr ihr einstündiges Programm zeigen. Das werde bunt, so die Vereinschefin, vom Marsch, über die Polka bis hin zu Evergreens und Schlagern modern arrangiert sein. Damit wollen die Musikanten auch ihre weitere Entwicklung darstellen, denn bei ihrer ersten Teilnahme beim Tag der Sachsen erklangen ihre Stücke noch auf achttönigen Instrumenten, jetzt wird das auf 16-tönigen geschehen. Halbe Töne kamen hinzu. Damit sei musikalisch mehr machbar. Ein zweites Mal werden an diesem Tag in Torgau die Schalmeien im Festumzug zum Abschluss erklingen.

Erfahrungen mit großen Events

Eine große Herausforderung für die Langenreichenbacher wird die Logistik zum Tag der Sachsen auf Grund ihres Busproblems sein. „Da müssen wir durch, reisen eben mit den eigenen Fahrzeugen an“, sagt Sylvia Saalbach. So werden sie auch genügend Wasserflaschen im Gepäck haben, falls es zu dieser Zeit sehr warm sein sollte. „In der Vergangenheit haben wir von Großveranstaltungen gelernt, immer genügend zu trinken und genügend Wasser dabei zu haben. Die Erwachsenen passen auf die Kinder und Jugendlichen auf. Wer seine Wasserflasche vergessen hat, der bekommt unterwegs dann eine andere gereicht“, so die Vereinsvorsitzende. Noch ist aber Ferien- und Urlaubszeit, liegen noch etliche Tage vor dem Volksfest des Freistaates an der Elbe. Tage, an manchem dann im Vereinsdomizil geprobt wird.

Verein zählt 70 Musikanten

Derzeit zählt der Verein über 70 Mitglieder. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Das kommt nicht von ungefähr. Mit der Mockrehnaer Pumput-Grundschule und der Oberschule betreibt der Verein ein Ganztagsprojekt in seinem Vereinsheim. Kinder der 1. und 2. Klasse kommen in diesem Rahmen bereits nach Langenreichenbach. „Unsere Rasselbande kann hier spielerisch mit Musik und dem Musizieren Bekanntschaft schließen. Das kommt gut an und wird von den Eltern, auch aus anderen Dörfern, unterstützt“, so Saalbach. Auch in den größeren Klassen bestehen Gruppen im Rahmen des Ganztagsprojektes. Stufenweise wird so der musikalische Nachwuchs bis zur Orchesterreife geführt. Auf dem Weg dorthin gibt es aber auch andere musikalische Erlebnisse wie Ausflüge mit dem Besuch von musikalischen Veranstaltungen wie beispielsweise in der Leipziger Musikalischen Komödie. Zudem würde in so mancher Familie die Tradition von einer Generation zur nächsten gepflegt, ein echter Schalmeienmusikant zu sein.

Highlight ist Adventskonzert

Die Langenreichenbacher Musikanten erleben viel bei ihren zahlreichen Auftritten. Doch keiner außerhalb der Ortsgrenze war in den letzten Jahren ein besonderer Höhepunkt für sie. Warum? „Weil unser Jahreshöhepunkt von uns selbst mitorganisiert wird, nämlich am zweiten Advent ein musikalischer Festgottesdienst in der Langenreichenbacher Kirche“, sagt die Vereinschefin. Bisher war es immer das Ziel, dafür extra neue anspruchsvolle Stücke einzustudieren. Eigens dafür gab es vorher ein Probenlager. Aufwand, der sich lohnt, denn das Gotteshaus war stets bis auf den letzten Platz gefüllt. In diesem Jahr könnte es nun mit der Teilnahme am Tag der Sachsen ausnahmsweise zwei Höhepunkte geben. Vorausgesetzt, alles läuft wie geplant.

Von Bärbel Schumann