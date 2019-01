Naundorf

So viele Gäste gab es im Naundorfer Saal lange nicht. Rund 70 Zscheppliner und Bürger umliegender Gemeinden wollten sich am Dienstagabend anhören, was die Vertreter des sächsischen Umweltministeriums in Sachen Projekt „Lebendige Mulde“ zwischen Eilenburg und Bad Düben zu sagen haben und erlebten dann selbst eine lebendige Diskussion.

Spannend und modellhaft

Thomas Gröger, Referatsleiter im Umweltministerium, gab dabei zu, dass es auch für ihn spannend und modellhaft sei, „ob wir es schaffen, die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut zu bringen“. Denn klar wurde an diesem Abend auch, dass insbesondere Landwirte und Landeigentümer in den Auen befürchten, dass die Revitalisierung der Mulde und der bessere Hochwasserschutz zu ihren Lasten gehen.

Hoffnungen auf der einen Seite

Andere, wie beispielsweise Thomas Hartmann als Vertreter der Bürgerinitiative HQ-100-Schutz für Glaucha, verbinden damit aber auch Hoffnungen. Er sagte: „Mit Platz 580 auf der Prioritätenliste im sächsischen Hochwasserschutz erleben die heutigen Glauchaer den technischen Hochwasserschutz selbst nicht mehr.“ Er sehe das Projekt lebendige Mulde und den damit verbundenen natürlichen Hochwasserschutz, bei dem aber auch die Belange der Landwirte berücksichtigt werden müssen, daher vor allem als Chance, mittelfristig vielleicht doch etwas bewirken zu können.

Skepsis bei anderen

Doch auch mittelfristig kann lange sein. Bis jetzt steht jedenfalls noch nicht einmal fest, ob die für die Gemeinden kostenfreie zweijährige Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht wird. Denn mit Bad Düben, Laußig und Doberschütz haben bisher drei der vier Anliegerkommunen Vorbehalte signalisiert, die von der landwirtschaftlichen Problematik geprägt sind.

Die gibt es auch bei Zschepplinern. So meinte Gemeinderat Steffen Rother: „Ich möchte noch kein Statement für die Machbarkeitsstudie abgeben“ und bat um eine Aussprache in der geschlossenen Sitzung. Unterschwellig kamen immer wieder Befürchtungen auf, dass mit der Machbarkeitsstudie – ergebnisoffenen hin oder her – dann doch Fakten geschaffen werden, bei denen zumindest einige die Verlierer sind.

Spielregeln vorab festlegen

Thomas Gröger, der für eine projektbezogene Arbeitsgruppe ( PAG) warb, in die die einzelnen Interessengruppen wie Landwirte, Eigentümer, Waldbesitzer, Anlieger und Gemeinde ihre Vertreter schicken, versuchte das zu entkräften. „Nach Vorliegen der Studie wird in dieser PAG entschieden, ob die Antworten gut genug für uns sind.“ Vorab müssten dafür die Spielregeln ausgehandelt werden. „Die Gruppe entscheidet beispielsweise, welche Zustimmungsquote notwendig ist. Prinzipiell sind da 51 bis 100 Prozent möglich“, so Gröger.

Bürgermeisterin Roswitha Berkes, die selbst weder Auen-Landbesitzerin noch Hochwasserbetroffene ist, bot an: „Wenn es die Gemeinderäte wünschen, würde ich in dieser Gruppe die Interessen unserer Gemeinde vertreten.“ Doch ob es zu der PAG und der Studie kommt? Noch ist alles offen. Einmal mehr gilt: Bei der Mulde ist noch viel im Fluss.

Von Ilka Fischer