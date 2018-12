Eilenburg/Leipzig

An diesen vier Buchstaben führte bei der First Lego League (FLL) in Leipzig nichts vorbei: MRGE. Das „MRGE Juniorteam“ des Martin-Rinckart-Gymnasiums Eilenburg wurde unter den 16 Mannschaften Gesamtsieger und hat sich damit für das Semifinale Nordost qualifiziert, informiert Alexander Bley, Sprecher des Landratsamtes Nordsachsen. Diese nächste Runde findet am 26. Januar an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde statt.

Ziel: Jugendliche an Wissenschaft heranführen

Die FLL ist ein Förderprogramm, das Kinder und Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre an Wissenschaft und Technologie heranführt. Dadurch soll ihnen der Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern erleichtert sowie ihre Motivation, einen Ingenieur- oder IT-Beruf zu erlernen, frühzeitig geweckt werden.

Im Team arbeiten die Kinder und Jugendlichen wie Ingenieure an einem gemeinsamen Thema. Sie planen, programmieren und testen einen vollautomatischen Roboter, um knifflige Missionen zu meistern. Dabei haben sie die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Arbeit mit komplexen Technologien zu sammeln und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern. In dieser Saison steht der Wettbewerb unter dem Motto: Into Orbit – Leben und Arbeiten im Weltraum.

Gute Platzierungen für vier Teams aus Nordsachsen

Nicht nur das „MRGE Juniorteam“ aus Eilenburg war erfolgreich. Auch die anderen Mannschaften aus Nordsachsen konnten mit guten Platzierungen in den einzelnen Kategorien aufwarten, informiert das Landratsamt. So wurde das Team „Weiße Rose“ des Geschwister-Scholl Gymnasiums aus Taucha Sieger der Kategorie „Forschungsaufgabe“. Die „MRGE Robotler“ als zweites Team des Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg wurden zweiter in der Kategorie Roboterdesign.

Auch das Team „TMG – Total Mega Gompetent“ vom Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz verkaufte sich bei seiner ersten Teilnahme nach extrem kurzer Vorbereitungszeit sehr gut und ist gerüstet für das nächste Jahr. Alle Schulen seien in das Projekt „Sicherung Fachkräftenachwuchs MINT“ der Fachkräfteallianz Nordsachsen integriert.

Schüler erhalten Baukästen

Unternehmer der Region und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen unterstützen im Rahmen der Fachkräfteallianz mehrere Schulen. So haben Eilenburger und Torgauer Schüler in diesem Jahr Roboter-Baukästen im Wert von 7500 Euro erhalten.

Von lvz