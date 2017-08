Leiche in Mulde bei Eilenburg entdeckt

Eilenburg. In der Mulde bei Eilenburg ist am Dienstagnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Zeugen hatten die Polizei gegen 14.45 Uhr informiert, dass in Nähe der Eisenbahnbrücke an der Friedrich-Ebert-Straße eine leblose Person in Anglerhose und Holzfällerhemd mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibe. Rettungsdienst und Feuerwehr fuhren sofort an den Ereignisort. Kurze Zeit später holten Kameraden der Eilenburger Feuerwehr den Mann ans Ufer. Ein Notarzt konnte aber nur noch dessen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Katharina Geyer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig, teilte am Nachmittag auf Anfrage mit: „Die Gerichtsmediziner und die Leichen-Sachbearbeiter des Kommissariats 11 fahren jetzt nach Eilenburg. Gemeinsam wird dann die am Ufer liegende Leiche aus dem Wasser geborgen.“ Zur Identität und Todesursache könne frühestens am Mittwoch eine Aussage getroffen werden.

Von LVZ