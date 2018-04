Sprotta-Siedlung

Nach der Winterpause geht der bereits im Dezember begonnene Rückbau der Strom-Freileitungen an der Paschwitzer Landstraße, der wichtigsten Verkehrsader in Sprotta-Siedlung, weiter. Es handelt sich dabei um die letzte Straße im Doberschützer Gemeindegebiet, bei dem der Energieversorger EnviaM die oberirdische Versorgung beendet. Die Kommune, die damit ohnehin neue Straßenlaternen errichten muss, lässt in diesem Zuge für 144 000 Euro durch die Firma Elektro-Service Lothar Haupt aus Audenhain Kabel verlegen, 33 Leuchten aufstellen und die Fußweg wieder herstellen. Bauleiter Ronny Münch gegenüber der LVZ: „Selbst wenn das Wetter mitspielt, wird uns die Baustelle, bei der wir ja auch noch an ein paar Seitenstraßen ran müssen, noch bis Juli oder August beschäftigen.“

Die Umstellung auf eine energiesparende Beleuchtung der Gemeinde ist damit aber noch nicht abgeschlossen. So sind auch danach neben kleineren Projekten in Sprotta-Siedlung, Battaune, Paschwitz noch größere Investitionen in Doberschütz und Mörtitz nötig. Bürgermeister Roland Märtz (CDU): „Wir würden natürlich alles am liebsten sofort machen, doch die 75 Euro pro Lampe, die für den Tausch des Leuchtmittel und die Klemmarbeiten anfallen, summieren sich eben trotzdem bei 800 Lampen auf rund 60 000 Euro. Das können wir nicht stemmen.“

Dennoch geht es zumindest in kleinen Schritten voran. Denn auch in diesem Jahr werden bei notwendigen Reparaturen defekte Leuchten gleich auf LED umgerüstet.

Von Ilka Fischer