Eilenburg. Krümel will unbedingt ins Fernsehen. Das weiße Zwergkaninchen hüpft der Kamera Ronald Königs regelrecht hinterher, als er die mal kurz aus dem Gehege zieht. Dabei haben das die Vierbeiner in der Tierpension der Awo-Werkstätten auf dem Eilenburger Schanzberg gar nicht nötig. Sie werden ohnehin wie Stars behandelt. Doch wenn so ein Dreh-Team von „Tierisch tierisch“ zu Besuch ist, wird das Langohren-Luxus-Leben natürlich extra interessant.

Kuppelshow für Tiere

Die MDR-Sendung, die Uta Bresan moderiert, ist so etwas wie eine Kuppelshow zwischen Tieren, die ein Zuhause suchen, und künftigen Herrchen oder Frauchen. Dabei wird jeweils ein Tierheim in Sachsen, Thüringen oder Sachsen-Anhalt vorgestellt. Mit Hilfe von „Tierisch tierisch“ sollen die Tiere an tierliebe, verantwortungsbewusste Zuschauer vermittelt werden. „Wir haben auch regelmäßig extra Themenbeiträge in der Sendung. Da ging es bereits um Giftköder, Tierphysiotherapie bis hin zur Tierbestattung. Nun wollten wir diese Tierpension einmal vorstellen“, erklärt „Tierisch tierisch“-Autor Dirk Hillitzer. Daneben folgt die Sendung den Gedanken des Tierschutzes und informiert über Aktionen und Ereignisse weltweit. Außerdem gibt es in einem Ratgeberteil qualifizierte Tipps zur artgerechten Haltung und Erziehung von Haustieren, zur richtigen Ernährung, Pflege und medizinischen Versorgung.

Beitrag aus Eilenburg

Wenn es am nächsten Mittwoch vor allem um das Tierheim Crimmitschau geht, soll ebenso der Beitrag über die Eilenburger Einrichtung zu sehen sein, die unter dem Dach der Behindertenwerkstatt firmiert. Dort wohnen Krümel ebenso wie seine Angora- und Riesenkaninchen-Kollegen in einem Raum, der liebevoll mit Strohballen und Ästen ausstaffiert ist. Sie sind nicht als Pensions-Gäste, sondern dauerhaft da. „Der Bereich dient als Therapieraum. Es sind die Kaninchen der Mitarbeiter, die sich hierher zurückziehen können, wenn ihnen das Umfeld mal zu stressig ist. Natürlich können hier auch Gäste-Kaninchen untergebracht werden“, erzählt Gruppenleiterin Sabine Ellmer.

Das Tierisch-Tierisch-Team sah sich überall um: „In der Futterküche waren wir schon“, erklärt Dirk Hillitzer. „Wir sind dann auch noch beim Hunde spazieren gehen, kuscheln und spielen mit den Hunden.“

Die Sendung „Tierisch, Tierisch“ mit dem Beitrag über die Tierpension in der Eilenburger Awo-Werkstatt läuft am 1. Februar ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.

Von Heike Liesaus