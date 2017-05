Eilenburg. Auch das ist Schule: Am Mittwochvormittag gab es voll besetzte Reihen im Eilenburger Bürgerhaus. Musiklehrerin Irmtraud Hügl hatte es geschafft: Das MDR-Sinfonieorchester spielte exklusiv für die Schüler der Eilenburger Tschanter-Oberschule, nahm 400 junge Leute mit auf eine Reise ins Unbekannte. Natürlich unter guter Führung. Die hatte Ekkehard Vogler übernommen, der zum Beispiel erklärte, wie der Amerikaner George Gershwin und der österreichisch-ungarische Komponist György Sándor Ligeti zur Musik kamen, welche eigenen Eindrücke sie in ihren Stücken verarbeiteten. Und es gab ein kleines Interview mit dem jungen Dirigenten Leslie Suganandarajah. Zu erfahren war, dass er aus Sri Lanka stammt, dass er über eine Freundin der Familie zum Musizieren kam, mit dem Flötenspiel startete, dass er nun erster Kapellmeister in Koblenz ist, bald nach Linz wechseln wird.

Natürlich erfüllten vor allem überwältigenden Klänge aus Gershwins Rhapsody in Blue und Ligetis Concert Românesc den Saal. Da war auch mal eine Minute völlige Stille, als der Vogler den ungewöhnlichen Vortrag Ligetis vor Wiener Professoren im Jahr 1961 „zitierte“. „Eigentlich war das auch Geschichtsunterricht“, sagte einer der Jungen, als alle zum Ausgang drängten. Und es wird sogar noch gestalterisch: Denn die Tschanter-Schule hat gleich noch einen Kunstwettbewerb für eine Plakatgestaltung ausgelobt, bei dem die Schüler das Erlebte verarbeiten sollen.

Von Heike Liesaus