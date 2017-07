Eilenburg. Gegen 23 Uhr am Mittwochabend meldete sich die Alarmanlage, mit der die Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes in Eilenburg in der Bernhardistraße gesichert ist. Der Einbrecher war geschätzt 25 Meter groß: Der kurze Sturm hatte eine mächtige Linde auf dem Nachbargrundstück gefällt. Sie war auf den DRK-Hof gefallen, hatte dort einen Pkw zerdrückt, war auf das Gebäude gefallen, hatte ein Stück Dach am Giebel abgedeckt, einige Äste bis durch die Decke des Treppenhauses gedrückt, die Eingangstür beschädigt und dabei wohl auch den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr hatte bis in den frühen Morgen zu tun, um die Baumkrone zu zerlegen und soweit wegzuräumen, dass die zirka 15 Mitarbeiterinnen des DRK-Sozialstation zur gewohnten Zeit zu ihren Patienten ausrücken konnten.

Kein Personenschaden

Personen waren zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht in der Nähe. „Das hätte aber zwei Stunden früher anders sein können. Bis dahin sind Mitarbeiterinnen der Sozialstation im Einsatz“, erklärt Tobias Hentschel, Geschäftsführer beim DRK Eilenburg. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht zu beziffern. So richtig ist auch nicht klar, wer genau die Kosten übernehmen muss.

Grundstückseigner unbekannt

Denn die Eigentümer des Nachbargrundstücks sind nicht bekannt. Beim DRK-Kreisverband geht man davon aus, dass die Gebäudeversicherung die Angelegenheit rechtlich regelt und austrägt. „Früher wurde es noch als Spielplatz der Kita gegenüber genutzt“, so Hentschel. Aber es gab eine Rückübertragung an Alteigentümer und inzwischen eine Erbengemeinschaft, zu der die Nachbarn keinen Kontakt haben. Seit etwa 20 Jahren ist das Areal verwaist. Neben der mächtigen Linde, die nun nicht mehr steht, gibt es dort auch noch beeindruckende Eichenbäume, die jedoch noch nicht ganz so hoch sind wie die Linde.

Von Heike Liesaus