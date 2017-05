Eilenburg. Eilenburg wächst. Am Dienstag knackte die Kleinstadt an der Mulde die 16 000-Einwohner-Marke. Erklärtes Ziel war, dass Ende 2017 16 000 Einwohner Eilenburg als ihren Heimatort nennen, nun wurde dies bereits im Frühling erreicht. In Erwartung des weiter anhaltenden Trends weist die Stadt jetzt weitere Flächen auf insgesamt vier Hektar für Projektentwickler aus.

Standortkampagne hat sich positiv ausgewirkt

Beigetragen zum Wachstum hat die Wohnstandortkampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“. Seit dem Kick Off im August vergangenen Jahres fördert sie breitenwirksam die Bekanntheit und das Image von Eilenburg über Veranstaltungen, Werbemittel, Aktionen und eine eigene Facebook-Seite. Begleitet wurde die Kampagne von einer Studie der Berufsakademie Sachsen - Staatlichen Studienakademie Leipzig, die sich mit den nutzerspezifischen Anforderungen der Wohnwünsche von Eilenburgern und Leipzigern beschäftigte.

Ralf Scheler: Wir sind auf dem richtigen Weg

„Das Bevölkerungswachstum bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt müssen wir gemeinsam und parallel zum Ausbau der Infrastruktur die 20.000-Einwohner-Marke erreichen.“, sagt Oberbürgermeister Ralf Scheler anlässlich der ersten Zwischenpräsentation im Martin-Rinckart-Gymnasium vor Kampagnenpartnern, Immobilienakteuren, Stadträten, interessierten Eilenburgern sowie Gymnasiasten.

Heiko Leihe, Referent des Oberbürgermeisters, ergänzt: „Wir befinden uns im Wettbewerb mit ähnlichen Städten wie Delitzsch und Wurzen. Wenn das Wachstum Leipzig über den Kopf wächst, müssen wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die Menschen bei uns ausreichend bezahlbaren Wohnraum und Grundstücke finden“

Von lvz