Eilenburg

In wenigen Wochen wird gewählt. Per Kommunalwahl entscheidet sich dann auch, wie der Stadtrat Eilenburg künftig besetzt ist. Im Idealfall neben den „alten Hasen“ auch mit jungen Leuten, die frischen Wind hineinbringen. Das und vieles mehr jedenfalls hat sich Markus Ullrich vorgenommen.

Stadtrat soll jünger werden

Der 23-Jährige möchte gerne einen der 22 Stadtratssitze in der Muldestadt haben. Für die Linken tritt er erstmals an. Seit 2017 engagiert er sich dort. Politik interessiert Markus Ullrich schon lange, irgendwann wurde der Wunsch stärker, selbst dort mitzumischen. „Ich habe mich vorher über die Parteien schlau gemacht“, erzählt der Eilenburger. Er hat sich mit verschiedenen Leuten getroffen, sich verschiedene Programme zu Gemüte geführt, verschiedene Aspekte durchdacht und sich mit anderen darüber ausgetauscht.

Bei den Linken landete er schließlich, weil ihm das Soziale sehr am Herzen liege, erzählt der junge Eilenburger. „Ich möchte gerne einen jungen Impuls geben“, sagt Markus Ullrich, „und ich möchte anderen jungen Leuten einen Impuls geben.“ Eines seiner Ziele ist es, mehr junge Leute zur Politik zu animieren. Statt zu meckern, sei anpacken wichtig.

Nahverkehr als großes Thema

Es sind Themen wie die kleinen Läden in den Städten, Kinder und Jugendliche, der soziale Bereich und der Nahverkehr, die Markus Ullrich unter anderem umtreiben und in die Kommunalpolitik treiben. So will er die kleinen Läden gerne stärken und dazu beitragen, dass sie ihre Kunden nicht an Discounter verlieren. Kinder und Jugendliche will er gerne mehr einbeziehen. Kostenloser Schülerverkehr interessiert ihn ebenso wie eine bessere Netzanbindung des ÖPNV im Ländlichen generell.

Er selbst geht mit gutem Beispiel voran, nutzt stets den öffentlichen Nahverkehr. Wenn Markus Ullrich zu seiner Arbeit als Fachkraft für Lager und Logistik in Leipzig oder zu seinem Ehrenamt als IHK-Prüfer pendelt, erlebt er es jeden Tag selbst, dass beim Nahverkehr noch Luft nach oben ist. Die derzeitigen Preise findet der 23-Jährige zu hoch, will dort moderatere Bedingungen erreichen, damit der ÖPNV wirklich attraktiv wird. Und grundsätzlich müsste die ländliche Region besser zu erreichen sein und bessere Takte und Netze anbieten, findet der Jungpolitiker, der sich bewusst ist, dass gerade dies ein Thema eher für den Kreistag ist.

Politik ist nicht öde

Zunächst einmal ist der Stadtrat das Ziel für Markus Ullrich, später einmal vielleicht der Kreistag. Erst einmal möchte der junge Mann Fuß fassen in der Kommunalpolitik. Und das Nahziel bleibt dabei der frische Wind: „Ich möchte den Leuten zeigen, dass Politik nicht langweilig ist, sondern Spaß machen kann.“

Von Christine Jacob