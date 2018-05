Schöna

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bog eine Mopedfahrerin (27) in der Salzstraße in Schöna nach links in ein Grundstück ein und berührte dabei ein in gleicher Richtung fahrendes Seitengespann. Die Mopedfahrerin stürzte und verletzte sich. Der Gespannfahrer (53) prallte in Folge eines Sturzes gegen ein geparktes Motorrad und verletzte sich dabei ebenfalls. Der vor dem geparkten Motorrad stehende Nutzer sowie ein Kind (7) kamen hierdurch zu Fall. Das Kind erlitt dabei eine Verletzung am Kopf. Ein im Folgeverkehr befindlicher Motorradfahrer samt Sozius musste ausweichen und stürzte, die Sozia wurde beim Sturz auch verletzt

Alle Verletzten mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach LVZ-Informationen war auch der ADAC-Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

An der großen Ausfahrt der Biker in Schöna nahmen am Sonntag rund 580 Motorräder, Mopeds und andere Zweiräder teil.

Von LVZ