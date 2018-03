Mehrere Waffen aus Waffenschrank von 55-Jähriger in Eilenburg gestohlen

Eilenburg. Am Samstagvormittag bemerkte eine 55-Jährige in Eilenburg bei Leipzig, dass aus ihren verschlossenen Waffenschrank mehrere Pistolen und Gewehre entwendet worden waren. Wie die Polizei mitteilte ist die Frau im Besitz einer Waffenbesitzkarte und Mitglied in einem Schützenverein. Seit August 2017 hat die 55-Jährige ihre Waffen nicht mehr benutzt.

Ordnungsgemäß bewahrte die Frau ihre Waffen und Munition getrennt auf und versteckte den Schlüssen. Als sie jedoch am Wochenende den Waffenschrank im Keller eines ehemaligen Mehrfamilienhauses öffnete, waren die Pistolen und Gewehre verschwunden. Die 55-Jährige informierte die Polizei.

Einbruchsspuren stellen die Beamten weder an der Wohnung noch am Keller fest. Wie die Waffen gestohlen wurden, muss noch ermittelt werden.

Aus dem Schrank wurden zwei Pistolen, eine Büchse, eine Repetierbüchse, eine Repetierflinte sowie ein Seitengewehr aus dem ersten Weltkrieg entwendet. Der Stehlschaden beträgt rund 2500 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

dei