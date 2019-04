Eilenburg

Ohne zu zögern stürmte Meigl Hoffmann als Zeitungsverkäufer am Sonntagnachmittag die Kleinkunstbühne in der Eilenburger Galerie Bader. Als King Kiosk plapperte er aus dem Zeitungsständer was das Zeug hielt und jagte eine Zeitungspointe nach der anderen durch die Zuschauerreihen.

Die großen der Politik wie Ursula von der Leyen, die er als Panzerbüchse der Pandora bezeichnete, muss ebenso herhalten wie Boris Becker und Co. Er schmökerte er in den Hochglanzmagazinen weiter, verkündete die Umschulung von Stefanie Hertel zur Kräuterfrau und stellte fest: „Das Aussehen hat sie ja bald.“

„Man kann nicht den ganzen Tag die Klappe halten“

Seine große Kioskklappe klemmte und überhaupt: „Man kann doch nicht den ganzen Tag die Klappe halten“. Seine Formulierungen verstehen sich stets zweideutig. Wie die Übergabe eines Staffelstabs wechselten sich die Themen ab. Nur die musikalischen Einlagen versetzten den Redeschwall kurzzeitig in Wartestellung. Die verbalen Auseinandersetzungen und Attacken sind jedoch nicht nur witzig, sondern vor allem auch geistreich.

Meigl Hoffmann als King Kiosk plappert aus dem Zeitungsständer. Quelle: Anke Herold

Rhetorisch auf höchstem Niveau gepaart mit Mimik als feiere das Gesicht Fasching, ist er nah dran am alltäglichen Wahnsinn und hält sich und dem Rest der Welt den Spiegel vors Gesicht. So macht Kabarett Spaß, wenn man sich eine Auszeit vom Zeitgeist nimmt.

Publikum in Eilenburg genießt die Wortdusche

Die Gäste im Publikum haben die ausgeprägte Wortdusche hörbar genossen und ihre Lachmuskeln zur Höchstform trainiert. Ein toller Wochenendabschluss mit Meigl Hoffmann der empfehlenswert und lohnend war.

Meigl Hoffmanns Mimik wirkt, als feiere das Gesicht Fasching. Quelle: Anke Herold

Am 2. Juni wird die Scheunensaison bei Baders ebenfalls mit Kabarett eröffnet. Dann gastieren Hans-Günther Pölitz und Lothar Bölck mit ihrem Programm „Wir bringen uns in Form“ im schönen Ambiente. Karten sind noch vorrätig.

Von Anke Herold