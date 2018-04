Eilenburg

Gerade jetzt im Frühjahr ist Tierpark-Zeit. Immer mehr Leute aus dem bis Leipzig reichenden Umland entdecken den Minizoo. Im vergangenen Jahr konnte die Einrichtung in Vereinsträgerschaft sogar erstmals über 70 000 Besucher zählen. Und obwohl die S-Bahn quasi bis vor die Parkeingangstür fährt, reisen viele Besucher mit dem Auto an. Die Handvoll Parkplätze, die es seit jeher gibt, fällt da kaum ins Gewicht. Auch der 2015 eingerichtete zusätzliche Parkplatz mit 30 Plätzen auf Flächen der Landestalsperrenverwaltung direkt am Mühlgraben reicht insbesondere an Wochenenden nicht aus. Tierparkverein und Stadt suchen daher seit geraumer Zeit nach gemeinsamen Lösungen. Und haben sie jetzt offensichtlich gefunden.

Alternativparkplatz Bahnhof

Das Ergebnis: Der Verein wird zum einen den öffentlichen und kostenfreien Parkplatz vor dem Bahnhof als Alternativparkplatz ausweisen. Der Parkplatz, der gerade zu den für den Tierpark relevanten besucherstarken Zeiten freie Kapazitäten hat, liegt gerade mal einen 300 Meter langen Fußweg durch den Stadtpark entfernt.

Ausbau wilder Parkfläche an der Sydowstraße

Zum anderen arbeitet die Stadt daran, die bereits ohnehin oft wild zugeparkte Fläche an der Sydowstraße (bei der K & S – Residenz) als offiziellen Parkplatz auszubauen. Auch von hier wäre der Tierpark mit einem fünfminütigen Spazierweg durch den Stadtpark zu erreichen.

20 bis 30 Parkplätze ab 2019

„Wir müssen derzeit ohnehin für den Stadtpark ein denkmalpflegerisches Gesamtkonzept erstellen. Bei mehreren Ortsbesichtigungen haben wir daher mit den Verantwortlichen der Denkmalschutzbehörden auch den Parkplatz ins Gespräch gebracht“, sagt Petra Zimmermann, Fachbereichsleiterin Bau und Stadtentwicklung. Prinzipiell gebe es keine Bedenken, lediglich eine grüne und blühende Grenze zwischen Parkplatz und Stadtpark werde gefordert. Läuft es weiter optimal, kann die Stadt den Parkplatz damit noch in diesem Jahr planen und 2019 bauen lassen. Wie viele Stellplätze es werden, das lasse sich jetzt allerdings noch nicht sagen. Petra Zimmermann sieht aber eine Zahl zwischen 20 und 30 als realistisch an und verspricht zugleich: „Wir werden auf jeden Fall das Maximale rausholen.“ Der Bedarf dafür ist jedenfalls da.

Von Ilka Fischer