Nordsachsen

Sie ist „klein, gemütlich und schön“, sagt Mirko Seidel und lässt seinen Blick durch die Nikolaikirche in Gruna, einem kleinen Dorf an der Mulde zwischen Eilenburg und Bad Düben, schweifen. Es ist nicht sein erster Besuch in dem im 18. Jahrhundert errichteten Gotteshaus, das heute eine Radfahrerkirche ist. Nach dem Hochwasser 2013, wo das ganze Dorf in den Muldefluten versank, war er schon einmal da. 2016 ein weiteres Mal. „Ich bin beeindruckt, wie schnell es mit der Sanierung vorangegangen ist.“ Das Gotteshaus gefällt ihm besonders, weil es von außen schlicht, aber im Innenbereich „ein echter Schatz“ ist mit der zweigeschossigen Empore, der Orgelempore, der Holzkanzel und den Grabplatten und Epitaphien, die derzeit allerdings nicht in der Kirche sind.

Über 3000 Bauwerke fotografiert

Der 46-Jährige, der in Leipzig lebt und dort als Gäste- und Stadtführer arbeitet, hat in den vergangenen Jahren eine Leidenschaft für die „kleinen Schätze auf dem Land“, wie er sie gern nennt, entwickelt. Ob es Kirchen, alte Guts- und Herrenhäuser, Burgen, Schlösser, Wallgraben-Anlagen, Türme, Kapellen oder Klöster sind – Mirko Seidel kennt sie fast alle im Nordwesten von Sachsen, hat sie besucht, fotografiert und mit einer Kurzbeschreibung ins Internet gestellt. Über 3000 Objekte sind dort inzwischen gelistet, darunter auch Bauwerke in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Außerdem verschiedene Radwanderwege. Denn seine Foto-Touren hat er mit dem Fahrrad absolviert. Zu verschiedenen Objekten bietet der studierte Architekt Touren an, so auch nach Gruna in die Radfahrerkirche. „Das Schöne ist, die Kirche ist im Sommer immer offen.“ Auf Exkursion geht er aber auch zu sagenumwobenen Burganlagen.

Als Kind von Burgen fasziniert

Schon als Kind war Mirko Seidel von Burgen fasziniert. Während des Architektur-Studiums an der Bauhaus-Universität in Weimar hat er sich weiter damit beschäftigt. Vor fünf Jahren hängte der gebürtige Geraer dann seinen Architekten-Beruf an den Nagel und machte sich als Gäste- und Stadtführer selbstständig. „Ich wollte anfangs keine Main-Stream-Touren anbieten“, erzählt er. Also solche, die die große Mehrheit interessieren. Inzwischen macht er das auch, aber sein Herz schlägt vor allem für die alten Bauten, die eine Geschichte haben. „Ich möchte den Leuten das zeigen, was sie sonst nicht sehen.“

Gern auf dem Land unterwegs

So begann er zunächst, das Umland von Leipzig zu erkunden. Den Landkreis Leipzig hat er sich 2014 vorgenommen, ging auf Entdeckertour und sammelte Bildmaterial. Ein Jahr später kam der Landkreis Nordsachsen dazu. Und 2016 Mittelsachsen und Stück für Stück auch die Stadt Leipzig. Sein Internetportal architektur-blicklicht.de ist ein wahrer Fundus, wenn man sich über Architektur, Kultur und Geschichte informieren will. Es wird immer umfangreicher. Das ist vor allem auch zeitintensiv.

Mirko Seidel betrachtet in der Radfahrerkirche in Gruna die Kanzel aus Holz. Quelle: Nico Fliegner

Allein um einen Ort im Internet zu präsentieren, braucht er mit Recherche und das Aufbereiten der Fotos und Texte mehrere Tage. Meistens ist das eine Winterarbeit, denn im Frühjahr und Sommer stehen die Gästeführungen an. Die stellt Mirko Seidel so zusammen, wie die Leute es wollen – individuell. Dafür kommen sie an Orte, an die sie sonst vielleicht nicht kommen würden. „Für mich ist es spannend zu sehen, was aus Spuren des Mittelalters heute noch zu finden ist. Oder was aus Befestigungssystemen, beispielsweise an der Mulde zwischen Eilenburg und Bad Düben, noch da ist.“ Besonders Eilenburg mit der Ilburg, Gruna mit dem Wendenturm, Hohenprießnitz mit Wällen und Gräben an der Mulde oder auch der Bad Dübener Burgturm böten Geschichtsstoff.

Führungen auch für Schulklassen

So kann er sich auch vorstellen, Schulklassen zu historisch bedeutsamen Orten zu führen und Geschichtsunterricht mal anders zu gestalten. Rund um Leipzig gebe es da eine Vielzahl von Möglichkeiten, und Mirko Seidel ist „gern mal auf dem Land unterwegs“, wie er erzählt. Schön fände er es auch, wenn sich für alte, leerstehende Objekte wie Gutshäuser Interessenten finden, die diese wieder auf Vordermann bringen. Dabei kann er sich wiederum ein Leben auf dem Land nicht vorstellen. „Ich bin ein Großstadtmensch “, sagt er. Aber einer, dessen Herz ganz laut fürs Land und dessen Architektur-Schätze schlägt.

Mirko Seidel ist unter Telefon 0341 46866873 erreichbar, per E-Mail: info@architektur-blicklicht.de, Internet: www.architektur-blicklicht.de

Von Nico Fliegner